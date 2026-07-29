Hô Chi Minh-Ville mise sur une offre touristique intégrée pour séduire les visiteurs

Portée par une offre touristique renouvelée et des produits intégrés, Hô Chi Minh-Ville enregistre une forte progression du nombre de visiteurs et des recettes depuis le début de l’année. La métropole entend confirmer cette dynamique durant la haute saison de fin d’année.

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Photo : VNA/CVN

Après l’élargissement de son espace de développement, le secteur touristique de Hô Chi Minh-Ville évolue d’une logique de promotion de destinations isolées vers la création d’une chaîne de produits intégrés. En combinant diverses expériences touristiques et des programmes de relance de la demande, la ville enregistre une hausse soutenue du nombre de visiteurs et des recettes depuis le début de l’année.

Selon le Service municipal du tourisme, au cours des sept premiers mois de 2026, Hô Chi Minh-Ville a accueilli plus de 7,1 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 42,7% par rapport à la même période de l’an dernier. Le nombre de touristes nationaux a atteint 31,6 millions. Les recettes touristiques se sont élevées à plus de 237.500 milliards de dôngs, en progression de 55,3%, représentant 72% de l’objectif fixé pour l’année.

Cette dynamique s’explique notamment par le renouvellement constant de l’offre touristique. Outre le circuit "Découvrir Ho Chi Minh-Ville vue d’en haut", destiné à une clientèle haut de gamme, la ville développe des formules combinant voyages d’affaires (MICE), visites des zones industrielles de Binh Duong et séjours balnéaires à Hô Tràm ou Côn Dao. Ces produits intégrés permettent de porter la durée moyenne de séjour de 3,5 à plus de 5 jours.

Depuis le début de l’année, la métropole mise également sur le tourisme médical, en mettant en avant les soins dentaires, la chirurgie esthétique et la procréation médicalement assistée, dont les coûts sont de 30% à 50% inférieurs à ceux pratiqués dans plusieurs pays de la région.

Photo : VNA/CVN

Afin d’inciter les visiteurs à prolonger leur séjour, la ville développe parallèlement des complexes de loisirs nocturnes, des rues piétonnes, des marchés de nuit, des spectacles culturels ainsi que des circuits fluviaux sur la rivière Sài Gon reliant le centre-ville à Cân Gio et Vung Tàu.

Les destinations locales sont également valorisées à travers leur patrimoine historique et culturel, à l’image du marché Tân Dinh ou des croisières au coucher du soleil. Selon les données de la plateforme Agoda, la gastronomie constitue l’un des principaux critères de choix pour 35% des voyageurs vietnamiens, renforçant ainsi l’attractivité de la destination. Vung Tàu figure d’ailleurs parmi les destinations les plus recherchées de l’été grâce à la richesse de sa gastronomie locale.

En prévision de la haute saison de fin d’année, les autorités lanceront une campagne de communication destinée à promouvoir l’image d’une destination sûre, accueillante et durable. La 20e édition du Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville sera également organisée, avec un large éventail d’activités de promotion.

Pour le seul quatrième trimestre de 2026, la ville vise l'accueil de 3 millions de visiteurs internationaux et de 10 millions de touristes nationaux, en ciblant notamment les marchés à fort pouvoir d'achat tels que les États-Unis, l'Australie et Singapour. Par ailleurs, la 6e Semaine du tourisme se déroulera du 4 au 12 décembre, avec un programme d’activités culturelles, sportives, touristiques et gastronomiques organisé dans les 168 quartiers, communes et zones spéciales de la ville.

VNA/CVN