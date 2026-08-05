Hanoï reconnaît officiellement le village de la soie de Van Phuc comme site touristique

Le Comité populaire de Hanoï a officiellement reconnu le village de tissage de la soie de Van Phuc, dans le quartier de Hà Dông, comme site touristique. Cette décision consacre les valeurs historiques, culturelles et artisanales de l'un des plus célèbres villages de métiers de la capitale et ouvre de nouvelles perspectives pour un développement touristique fondé sur la préservation du patrimoine.

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Situé à une dizaine de kilomètres au sud-ouest du centre de Hanoï, le village de Van Phuc compte plus de 4.000 foyers répartis sur un espace de 54,68 hectares, faisant l'objet d'un programme de préservation et de développement destiné à valoriser le tourisme artisanal.

Photo : VNA/CVN

Van Phuc est l'un des plus anciens villages de tissage de la soie encore en activité au Vietnam et constitue depuis longtemps un symbole de l'artisanat traditionnel de Hanoï. Selon la tradition, le métier du tissage de la soie y fut transmis au IXe siècle par A La De Nuong, vénérée comme la fondatrice du village. Depuis plus d'un millénaire, les habitants perpétuent les savoir-faire liés à la sériciculture, à la filature et au tissage.

La renommée de la soie de Van Phuc dépasse les frontières du Vietnam depuis le début du XXe siècle. Présentée lors de foires internationales à Marseille et à Paris, elle fut reconnue parmi les productions artisanales les plus raffinées de l'Indochine. Aujourd'hui encore, les artisans conjuguent techniques traditionnelles et innovation afin de répondre aux attentes du marché tout en préservant l'identité du métier.

Cette longue tradition a été saluée par plusieurs distinctions : reconnaissance du village de métier traditionnel de la soie en 2001, label Thang Long Golden Brand en 2011, inscription de l'art du tissage de la soie au patrimoine culturel immatériel national en 2023 et, en 2025, intégration de Van Phuc au Réseau mondial des villes artisanales (World Crafts Cities Network), faisant de lui l'un des deux premiers villages de métiers du Vietnam à rejoindre ce réseau.

Une immersion dans un village de métier vivant

Van Phuc est l'un des rares villages de métiers de Hanoï à avoir conservé son espace traditionnel de production, de commerce et de vie. Les visiteurs peuvent parcourir la rue de la soie, qui compte plus de 150 boutiques et un marché spécialisé proposant étoffes, ao dai, foulards et autres créations artisanales.

Le Centre de préservation et de développement de la soie, les ateliers d'artisans et plusieurs entreprises locales permettent de découvrir toutes les étapes de fabrication, du montage des fils au tissage. La coopérative Vun Art propose, quant à elle, des créations réalisées à partir de chutes de soie, tout en favorisant l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Le village abrite également plusieurs sites historiques et culturels, notamment la maison communale dédiée à A La De Nuong et la pagode Van Phuc, ainsi que des fêtes traditionnelles qui enrichissent l'expérience des visiteurs.

Un nouvel élan pour le tourisme culturel

Cette reconnaissance comme site touristique devrait encourager de nouveaux investissements dans les infrastructures, améliorer la qualité des services, diversifier l'offre touristique et renforcer l'intégration de Van Phuc dans les circuits culturels et artisanaux de Hanoï. Elle s'inscrit dans la stratégie municipale visant à associer préservation des villages de métiers, développement des industries culturelles et tourisme expérientiel.

Autrefois réputé pour sa soie destinée à la cour impériale et exportée vers de nombreux marchés, Van Phuc s'affirme aujourd'hui comme une destination culturelle emblématique de Hanoï.

Fort de plus d'un millénaire d'histoire et d'un équilibre entre préservation du patrimoine et innovation, le village de la soie de Van Phuc est appelé à devenir une destination incontournable, contribuant au développement d'un tourisme culturel durable à Hanoï tout en faisant rayonner le savoir-faire du tissage traditionnel de la soie vietnamienne auprès des visiteurs nationaux et internationaux.

VNA/CVN