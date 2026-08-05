Yên Tu - Couleurs méditatives de l’automne : Quang Ninh réinvente sa saison touristique

La province de Quang Ninh s'apprête à relancer, d'août à décembre 2026, le programme d'envergure intitulé "Yên Tu - Sac thu Thiên dinh" (Yên Tu - Couleurs méditatives de l’automne), une initiative visant à promouvoir les valeurs exceptionnelles du site candidat au patrimoine mondial de l’UNESCO.

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Pour cette deuxième édition consécutive, les autorités locales entendent transformer ce haut lieu de spiritualité en une destination attractive durant l'automne et l'hiver.

Photo : VNA/CVN

Les activités prévues se déploieront sur l'ensemble du complexe historique et paysager de Yen Tu, et d’autres attractions touristiques de la localité, avec l'ambition de faire de ce programme une marque culturelle et touristique typique de Quang Ninh à cette période de l'année.

Le coup d’envoi de ce programme sera donné en août avec une cérémonie d'ouverture monumentale qui précédera une série d’événements sportifs et culturels majeurs. Parmi les temps forts, l’Ultra Trail Yen Tu 2026 avec pour slogan "Découvrir le patrimoine - Partager l’excellence" se tiendra du 21 au 23 août.

Sur le plan spirituel, la semaine de Vu Lan et les célébrations de la Fête de la mi-automne constitueront des moments privilégiés de recueillement et de partage, attirant aussi bien les fidèles bouddhistes que les touristes en quête d'authenticité.

La dynamique se poursuivra jusqu'à la fin de l'année avec une diversification marquée de l'offre événementielle. Le mois de novembre verra ainsi la tenue du tournoi de "cờ tướng", jeu d’échecs des Vietnamiens, ainsi que le marathon Yen Tu Heritage 2026, dont le parcours est conçu pour offrir un contact direct avec les vestiges historiques. Ces compétitions s'inscrivent dans une volonté de positionner Yen Tu comme un carrefour entre patrimoine, sport de haut niveau et tourisme mémoriel, garantissant un flux régulier de visiteurs même après la période estivale.

Au-delà des grands événements, les visiteurs pourront profiter d'expériences immersives et holistiques conçues pour apaiser l'esprit. La programmation inclut des sessions de yoga et de méditation, des circuits thématiques comme « L’aube sur la pagode Dong », « Découverte du site du patrimoine mondial de Yen Tu », « Exploration des mystères de l'ancien palais » ou « Le retour au bonheur », ainsi que des représentations artistiques reflétant l'essence du bouddhisme Truc Lam.

L’offre sera complétée par des activités ludiques et culturelles telles que l'équitation, le tir à l'arc, le port de costumes anciens, des jeux flokloriques et le spectacle nocturne « Village Night Show », permettant une plongée profonde dans les traditions de l’ethnie Dao Thanh Y.

Enfin, les derniers mois de 2026 seront marqués par des cérémonies solennelles commémorant le roi-moine Tran Nhan Tong, réaffirmant l'importance historique de l'école zen Truc Lam dans l'identité nationale.

À travers cette vaste série d'activités, soutenue par un effort de transformation numérique et une amélioration constante des services, Quang Ninh espère non seulement préserver un patrimoine d'une valeur universelle exceptionnelle, mais aussi diversifier des produits touristiques, harmonisant culture, foi, sports, écologie et tourisme communautaire.

VNA/CVN