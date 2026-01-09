Open d'Australie : Wawrinka obtient une wildcard, Kyrgios ne jouera que le double

Le lauréat 2014 Stan Wawrinka a obtenu une invitation pour participer à son 20 e et dernier Open d'Australie, tandis que l'enfant terrible du pays Nick Kyrgios ne jouera qu'en double la première levée du Grand Chelem de l'année, ont annoncé vendredi les organisateurs.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Avoir la chance de jouer l'Open d'Australie au début de ma dernière année sur le circuit veut dire énormément pour moi", a commenté le Suisse de 40 ans, ex-N°3 mondial actuellement 156e.

C'est à Melbourne qu'il a remporté le premier de ses trois titres du Grand Chelem, avec également Roland-Garros 2015 et l'US Open 2016. Wawrinka et Andy Murray sont les deux seuls joueurs à avoir remporté trois titres du Grand Chelem en pleine période de domination du Big3 Federer-Nadal-Djokovic.

Kyrgios ayant annoncé ne pas être en état physiquement de jouer en simple à Melbourne après sa longue absence sur blessure, les deux dernières wildcards ont été attribuées aux Australiens Jordan Thompson (113e mondial) et Chris O'Connell (114e). Il jouera cependant le tournoi de double associé à son compatriote et ami Thanasi Kokkinakis. La paire avait remporté l'Open d'Australie en 2022.

Kyrgios a connu trois années ruinées par les problèmes physiques après sa finale à Wimbledon en 2022. Il tente de revenir sur le circuit mais il a perdu son premier match depuis mars dernier, dès le premier tour à Brisbane cette semaine face à l'Américain Aleksandar Kovacevic.

L'ancien 13e mondial désormais 670e espérait une wild card pour remettre le feu à Melbourne comme à son habitude, mais il a fini par se déclarer insuffisamment prêt physiquement pour le tournoi de simple.

"J'ai décidé de me concentrer sur le double cette année à l'Open d'Australie", a-t-il lui-même annoncé sur les réseaux sociaux.

"Je suis en forme et de retour sur les courts, mais les matchs en cinq sets c'est une autre paire de manches et je ne me sens pas encore suffisamment prêt pour tenir la distance", explique-t-il.

AFP/VNA/CVN