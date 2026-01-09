Trophée des champions : "Lutter est l'ADN de l'équipe", selon Luis Enrique

Luis Enrique, l'entraîneur du Paris SG, a expliqué que "lutter jusqu'à la dernière seconde " faisait partie de " l'ADN " de son équipe, victorieuse jeudi 8 janvier aux tirs au but du Trophée des champions contre l'OM.

Photo : AFP/VNA/CVN

"On a bien démarré, on a marqué. Ensuite l'OM a été très bon, peut-être meilleur que nous. Ils auraient peut-être mérité plus, mais le foot est comme ça", a d'abord déclaré Luis Enrique en conférence de presse.

"On a lutté jusqu'à la dernière seconde. C'est un peu l'ADN de cette équipe", a-t-il ajouté, avant de parler des tirs au but, une spécialité qui réussit au PSG.

"Des gens disent que c'est de la chance. Peut-être qu'il y en a un peu. Mais aujourd'hui, tous les gardiens et leurs staffs travaillent les frappes des adversaires. On a de très grands frappeurs et des gardiens de haut niveau. C'est la bonne combinaison", a-t-il dit.

"Arriver aux tirs au but après avoir égalisé à la fin nous a donné une motivation spéciale", a aussi expliqué Luis Enrique.

"Ça a été un match ouvert, intense. Ça a été très dur pour nous de presser. Ils ont bien défendu, très haut. Ils ont montré qu'ils sont une bonne équipe avec un très bon entraîneur", a conclu le coach parisien.

AFP/VNA/CVN