Pagode Phât Tich, l’âme vietnamienne au cœur de Vientiane

Dans l’agitation de la capitale lao, la pagode Phât Tich se dresse tel un havre de paix, offrant aux Vietnamiens d’outre-mer un refuge où ils retrouvent le calme, l’harmonie et renouent intimement avec les racines de leur culture.

>> Têt solidaire : soutien à des Vietnamiens en difficulté vivant au Laos

>> La visite des pagodes au Nouvel An - une belle tradition des Vietnamiens au Laos

>> Réforme administrative : les Viêt kiêu reconnectés à leurs racines

Photo : VNA/CVN

Au cœur de Vientiane, ville moderne et animée, résonne depuis des années la cloche de la pagode Phât Tich. Pour de nombreux Vietnamiens d’outre-mer, ce son familier est bien plus qu’un rappel du pays natal : il est la promesse d’un retour à soi, à la quiétude et au lien profond avec les racines culturelles.

Nichée dans le district de Xaysettha, la pagode Phât Tich se distingue par sa tour de sept étages, où chaque niveau abrite une statue de Bouddha méditant sur un lotus. Les toits recourbés, les sculptures délicates de dragons, licornes, tortues et phénix témoignent d’un subtil équilibre entre l’architecture artistique et la spiritualité vietnamienne.

Au centre de la cour s’élève un bodhi sacré, rapporté du site de Bodh Gaya en Inde, lieu d’illumination du Bouddha historique. Ce symbole est un pont vivant entre la tradition millénaire et la quête contemporaine de sens.

Un foyer d’unité et de solidarité

Sous la direction des vénérables Thich Minh Quang et Thich Minh Nguyêt, la pagode ne cesse de s’agrandir et de s’embellir, offrant à la fois un espace empreint de solennité et un foyer d’activités bouddhiques vivantes. Pour Thich Minh Quang, la pagode est avant tout un point d’ancrage spirituel : “Un foyer pour que la communauté vietnamienne resserre ses liens et cultive la solidarité, même loin de la terre natale”.

Photo : VNA/CVN

Chaque grande fête - Vesak, Vu Lan ou le Têt traditionnel - devient ici un moment de retrouvailles, de prière et de partage. Les rituels ne sont pas de simples commémorations, mais des occasions de tisser des liens, de confier ses joies et ses peines, de renforcer la cohésion de la diaspora.

L’engagement social de la pagode Phât Tich est aussi profond que sa vocation spirituelle. Depuis des années, elle fait de la charité une mission sacrée : distribution de repas végétariens, soutien aux malades et aux plus démunis, sans distinction de religion ou de nationalité. Les dons, préparés par les fidèles, sont remis en propre main, apportant réconfort et chaleur humaine à ceux que la vie a éprouvés.

Un feu de cuisine bienveillant s’allume discrètement chaque samedi matin. Les marmites de riz et de soupe, préparées avec cœur par les fidèles bouddhistes vietnamiens, apportent chaleur et réconfort à des centaines de personnes démunies et malades.

Dès l’aube, les fidèles arrivent silencieusement : ils lavent le riz, trient les légumes et allument les fourneaux. Dans cette petite cuisine imprégnée de senteurs de gingembre, de riz fraîchement cuit et de bouillon de légumes, chacun offre ses mains, son temps et son affection. Aucun mot sur la fatigue, aucun espoir de récompense - ce qu’ils cherchent à offrir, c’est un geste de partage : un bol de soupe chaude pour alléger la faim et la solitude des malades dans leur combat quotidien.

Trân Thi Tuyêt Anh, 70 ans, Lao d’origine vietnamienne, est à l’initiative de cette action depuis 2020, au plus fort de la pandémie de COVID-19. Depuis lors, elle et les fidèles de la pagode Phât Tich n’ont jamais cessé d’entretenir cette cuisine caritative, apportant eux-mêmes des repas aux hôpitaux et centres de protection sociale de Vientiane. “Ce n’est peut-être pas grand-chose, mais c’est tout notre cœur que nous mettons dans chaque portion. Nous espérons simplement offrir un peu de nutrition et de chaleur humaine à ceux qui en ont besoin”, confie Mme Tuyêt Anh, la voix émue.

Renforcer l’amitié Vietnam - Laos

L’attention portée à chaque repas est ce qui distingue ce projet caritatif. Les menus sont adaptés à chaque saison, conçus pour être nutritifs, digestes et convenir à divers profils de patients. Qu’il s’agisse d’un bol de soupe de légumes, d’un plat végétarien ou d’un bouillon chaud, la bienveillance est l’ingrédient principal de chaque préparation. L’engagement est de nourrir non seulement le corps, mais aussi l’âme, avec des repas préparés avec cœur et respect.

Photo : VNA/CVN

Ma Thi Kim Cuong, 60 ans, fidèle de longue date de la pagode, confie que chaque fois qu’elle participe à ces activités, elle sent pleinement l’esprit vietnamien en elle : amour, entraide et solidarité.

La générosité de la communauté ne s’arrête pas aux frontières de Vientiane. Par-delà montagnes et rivières, les convois solidaires atteignent les villages reculés du Laos, distribuant riz, vêtements, médicaments, mais surtout, partage et compassion.

Quand le Vietnam est frappé par des catastrophes naturelles, la pagode se mobilise aussitôt : colis de nourriture, couvertures, vêtements chauds sont collectés et envoyés vers le pays d’origine. Chaque modeste don porte la marque d’un attachement indéfectible à la patrie.

Phât Tich, lieu de recueillement mais aussi “pont culturel”, accueille enfants et amoureux de la culture vietnamienne pour des cours de langue, des célébrations, des rencontres. C’est ici que se perpétuent l’apprentissage du vietnamien, la connaissance des traditions, l’amour filial et le respect de la terre ancestrale, contribuant à renforcer l’amitié Vietnam - Laos.

“Nous attachons une grande importance à la langue, pour que les jeunes générations restent connectées à la culture vietnamienne et continuent à s’unir”, insiste Thich Minh Quang. L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, salue d’ailleurs le rôle central de la pagode dans la vie culturelle, spirituelle et éducative de la diaspora, mais aussi dans le renforcement de la fraternité entre les deux peuples.

À travers ses actions humanitaires, éducatives et de préservation des traditions, la pagode Phât Tich cultive, jour après jour, la solidarité et la paix - tout en maintenant vivante la flamme de la culture vietnamienne sur la terre du Laos.

Ba Thành - Phuong Nga/CVN