Ouverture triomphale de la première Foire du Printemps 2026 à Hanoï

Sous un ciel printanier radieux, la toute première Foire du Printemps 2026 a ouvert ses portes le lundi matin 2 février au Centre d'exposition du Vietnam, dans la commune de Dông Anh. Placée sous le thème évocateur "Connexion de la prospérité - Célébration d’un printemps glorieux", cette manifestation nationale promet d’être un catalyseur économique et culturel en cette période de préparation au Nouvel An lunaire du Cheval.

>> Le Premier ministre inspecte les préparatifs de la 1re Foire nationale du Printemps 2026

>> Foire du Printemps 2026 : dernière ligne droite pour les entreprises

>> Le PM plaide pour une Foire du Printemps moteur de la consommation nationale

Photo : VNA/CVN

Organisée du 2 au 13 février, cette foire d’envergure est pilotée par le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT), sous l’égide du gouvernement, en coordination étroite avec d’autres ministères, secteurs et collectivités locales. Elle s’inscrit dans une série d’initiatives destinées à doper la consommation intérieure, à développer le marché national et à propulser les marques vietnamiennes sur la scène internationale, au moment même où le pays célèbre le Têt traditionnel.

Avec près de 2.500 entreprises participantes et 3.000 stands déployés sur plus de 145.000 m² d’espaces couverts et extérieurs, la Foire du printemps au Centre d’exposition du Vietnam (VEC) s’impose comme un rendez-vous incontournable. Expositions, spectacles culturels, dégustations gastronomiques et expériences immersives y sont au programme, stimulant ainsi les achats festifs en cette fin d’année lunaire.

Conçue comme un "voyage printanier à travers le Vietnam", l’événement déploie sa richesse en neuf zones thématiques distinctes. Chacune met en lumière les produits phares, les identités régionales et les potentiels touristiques du pays, tout en intégrant des performances artistiques et des activations créatives. Au-delà du simple commerce, cette foire vise à raccourcir les chaînes de distribution : en connectant directement producteurs, distributeurs et consommateurs, elle permet aux entreprises de réduire leurs coûts logistiques de 15 à 20%, au grand bénéfice des deux parties.

Moteur de la consommation nationale

Photo : VNA/CVN

L’inauguration a été marquée par l’intervention remarquée du Premier ministre Pham Minh Chinh. Il a salué les succès récents du Centre d'exposition du Vietnam, citant notamment l’exposition "80 ans - Parcours d’indépendance, de liberté et de bonheur" et la première Foire d’automne nationale de 2025. "Malgré des délais serrés et des exigences élevées en matière de qualité, les ministères, les collectivités locales, les entreprises et les partenaires ont fait preuve d’une mobilisation rapide et efficace", a-t-il déclaré, soulignant la coordination exemplaire de tous les acteurs.

Pour le chef du gouvernement, cette foire doit évoluer vers une véritable "fête nationale de la consommation". Son succès ne se mesurera pas seulement en chiffre d’affaires, mais par sa capacité à créer des connexions durables, à fédérer les acteurs et à générer de la valeur à long terme.

"Faites-en une plateforme commerciale moderne, intégrant les technologies numériques pour une meilleure expérience client et des liens renforcés avec les marchés régionaux et internationaux", a-t-il exhorté. Il a insisté sur la valorisation de "l’âme des produits vietnamiens" : chaque stand, chaque article doit devenir un ambassadeur culturel, reflétant le dynamisme, la créativité, la stabilité et les aspirations au développement durable du Vietnam.

Pham Minh Chinh a par ailleurs chargé le MoIT d’assurer des conditions optimales pour l’événement, en en faisant une base pour normaliser les foires nationales aux standards internationaux. Les autorités de Hanoï, de leur côté, veilleront à la sécurité, à la salubrité et aux services de qualité, pour une expérience conviviale. "Cette Foire est une graine de prospérité semée dès les premiers jours de l’année. Grâce à l’unité, à l’innovation et à l’engagement collectif, elle portera des fruits durables pour une économie vietnamienne forte, intégrée et tournée vers l’avenir", a conclu le Premier ministre, sous les applaudissements nourris.

Neuf zones thématiques : un voyage immersif à travers le Vietnam



Photo : VNA/CVN

La force de cette première édition réside dans sa structure en neuf espaces thématiques, chacun piloté par un ministère ou une localité majeure. Premier temps fort : la zone "Essence de la culture vietnamienne", orchestrée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Ici, l’espace "Couleurs du printemps vietnamien" met en scène les industries culturelles à travers les arts du spectacle, la musique, la mode, l’artisanat, le cinéma, la gastronomie et les jeux folkloriques. C’est un carrefour entre créativité et commerce, promouvant un Vietnam dynamique et fier de son identité.

Vient ensuite "Voyage printanier au pays des origines - Spécialités de toutes les régions", qui réunit les produits emblématiques des provinces et villes du pays. Les localités y exposent leurs spécialités agricoles, leurs succès socio-économiques, leurs potentiels d’investissement et leurs sites touristiques festifs. Surnommée "l’âme régionale" du salon, cette zone relie les produits OCOP (À chaque commune son produit) et les spécialités locales au grand marché national.

Hanoï, en tant qu’hôte, anime l’espace "Têt de la réunion". Il recrée l’atmosphère traditionnelle des fêtes avec l’artisanat, les villages d’artisans, la calligraphie, la fabrication de bánh chưng (le gâteau carré de riz gluant), des démonstrations de métiers ancestraux, ainsi que des focus sur la gastronomie, les costumes et le tourisme de la capitale. Une immersion totale dans l’essence du Têt nord-vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Hô Chi Minh-Ville préside une zone dédiée à ses accomplissements en économie, industrie, commerce, finance, innovation, culture et tourisme. Elle y dévoile sa vision d’une métropole intelligente, durable et mondialisée, agrémentée d’animations, de spectacles et d’échanges sur le Têt du Sud.

Les autres espaces complètent ce tableau vivant : "Printemps de la prospérité" (MoIT), axé sur le commerce industriel ; "Produits agricoles vietnamiens : un printemps de couleurs" (ministère de l’Agriculture et de l'Environnement), célébrant la diversité agricole ; l’espace extérieur "Saveurs du printemps", dédié à la gastronomie ; l'espace “Couleurs du printemps vietnamien” expose arbres, fleurs et plantes ornementales emblématiques du printemps et de la culture du Têt et enfin le Salon international vietnamien des chaînes de valeur du textile, du cuir, de la chaussure, du mobilier et de l’artisanat (VIVC 2026), qui ouvre sur les exportations.

La première Foire du Printemps 2026 n’est pas qu’un simple salon : elle pave la voie vers une économie vietnamienne résiliente. Grâce à la vision du Premier ministre et à l’enthousiasme collectif, elle pose les fondations d’événements annuels phares.

Dès ses premiers jours, elle incarne l’unité nationale, promettant un Têt glorieux et un avenir radieux. Les Hanoïens et les provinciaux affluent déjà ; rendez-vous est pris pour ces douze jours de célébration.

Thuy Hà/CVN