Ouverture solennelle du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam

Le XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) s’est ouvert solennellement à 8h00, le 20 janvier 2026, au Centre national des conférences, à Hanoï.

Le projet du rapport politique de cet événement a pour thème : "Sous la glorieuse bannière du Parti, unir les forces et les volontés pour réaliser avec succès les objectifs de développement national à l’horizon 2030 ; assurer l’autonomie stratégique, l’autosuffisance et la confiance, progresser résolument dans l’ère de l’essor national pour la paix, l’indépendance, la démocratie, la prospérité, la civilisation, le bonheur et l’avancée résolue vers le socialisme".

Le Présidium du Congrès comprend 16 membres du Bureau politique du 13ᵉ Comité central du Parti, dont les plus hauts dirigeants du Parti, de l’État, du gouvernement, de l’Assemblée nationale : le secrétaire général du Parti Tô Lâm, président du Présidium ; le président de la République Luong Cuong ; le Premier ministre Pham Minh Chinh ; le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, Trân Câm Tu, permanent du Secrétariat ; Lê Minh Hung, membre du Bureau politique, chef la Commission centrale d'organisation, Phan Dinh Trac, membre du Bureau politique, chef de la Commission centrale des affaires intérieures, ainsi que le ministre de la Défense, le général Phan Van Giang, et celui de la Sécurité publique, le général Luong Tam Quang.

Le Premier ministre Phạm Minh Chính dirige la séance d'ouverture solennelle.

L'événement rassemble 1.586 délégués, mandatés par plus de 5,6 millions de membres du Parti à travers tout le pays. Outre les délégués, la cérémonie a réuni des dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’État, des vétérans de la révolution, des Mères héroïnes, des intellectuels, des dignitaires religieux ainsi que des représentants de la jeunesse d'élite.

Le corps diplomatique, composé d'ambassadeurs et de chefs de missions d'organisations internationales accréditées au Vietnam, a également assisté à la séance d'ouverture. Une vaste cohorte de journalistes nationaux et étrangers assure la couverture de cet événement politique majeur.

Le XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) a tenu le 19 janvier sa séance préparatoire au Centre national des conférences à Hanoï.

Les délégués ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son Mausolée. Ensuite, les membres du Bureau politique, du Secrétariat et les chefs des délégations des organisations du Parti relevant du Comité central ont déposé des gerbes de fleurs et brûlé des bâtonnets d’encens au Monument aux Héros morts pour la Patrie.

Le Congrès a observé une minute de silence en mémoire de feu le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, et des membres du XIIIe Comité central décédés au cours du mandat écoulé.

Au nom des hauts dirigeants du Parti et de l'État, Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique et président de l'Assemblée nationale, a présidé la session préparatoire.

Le congrès a approuvé à l'unanimité le programme de la session préparatoire, le règlement intérieur, le programme de travail et le règlement électoral du XIVᵉ Congrès national du Parti. Le congrès a élu un Présidium composé de seize membres du Bureau politique présidé par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm. Il a également élu un Secrétariat de cinq membres et une commission de vérification d'éligibilité des délégués composée de treize membres.

Par la suite, le Congrès a approuvé à l'unanimité le rapport de vérification d'éligibilité des délégués au XIVᵉ Congrès national du Parti, présenté par la commission. En conséquence, les 1.586 délégués convoqués au congrès sont tous éligibles.

