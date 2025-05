Ouverture du premier tournoi international de billard carambole à 3 bandes au Vietnam

La Coupe Internationale de billard carambole à 3 bandes SCTV 2025, la première du genre au Vietnam, a ouvert ses portes à Hô Chi Minh-Ville le 26 mai. Ce tournoi de six jours marque une étape importante. Il est non seulement le premier à se dérouler au Vietnam, mais permet également aux joueurs vietnamiens, professionnels et amateurs, de se mesurer aux meilleurs joueurs mondiaux.

Photo : VNA/CVN

Il se déroule en deux étapes : les qualifications et le tour principal. Les qualifications se déroulent du 26 au 29 mai et sont ouvertes à tous, permettant à un large éventail de joueurs de participer. Parmi les 256 participants aux qualifications, un système à élimination directe permettra de sélectionner les deux meilleurs joueurs qui accéderont au tour principal.

Le tour principal regroupera huit joueurs, dont six invités et deux qualifiés lors des tours préliminaires. Les joueurs seront répartis en deux groupes et s'affronteront en poules. Les deux meilleurs joueurs de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales et se disputeront le titre de champion.

Les six joueurs invités figurent parmi les 10 premiers du classement mondial de l'Union mondiale de Billard (UMB), à savoir Trân Quyêt Chiên (n° 2 mondial), Trân Thanh Luc (n° 4 mondial), Tayfun Tasdemir, Heo Jung Han, Kim Jun Tae et Bao Phuong Vinh.

Les prix s'élèvent à 790 millions de dôngs (30.480 dollars), le vainqueur recevant 500 millions de dôngs. Il s'agit de la plus haute récompense jamais décernée lors d'un tournoi de billard carambole à 3 bandes au Vietnam.

VNA/CVN