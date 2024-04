Ouverture du Festival de football Brésil - Vietnam 2024 à Dà Nang

Photo : VNA/CVN

L'événement de deux jours visait à marquer le 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Brésil et à accroître les échanges sportifs et touristiques entre Dà Nang et le Brésil.

Notamment, le match de football amical entre l'équipe du Vietnam et son adversaire brésilien constituait un point lumineux du festival.

L'équipe brésilienne composée de stars qui ont aidé le Brésil à remporter la Coupe du monde en 1994 et 2002 tels que tels que Rivaldo, Dunga, Edmilson, Kleberson, Giovanni, Zé Carlos et Paulo Sergio..., a battu celle vietnamienne sur le score 7-1 lors du match amical.

Les stars brésiliennes et vietnamiennes ont également eu un échange avec les fans pendant la pause en signant des autographes sur les ballons.

