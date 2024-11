Phnom Penh

Trân Thanh Mân reçoit la présidente de l'Association d'amitié Cambodge - Vietnam

Dans le cadre de sa visite au Cambodge, le président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Trân Thanh Mân a rencontré, le 23 novembre à Phnom Penh, Samdech Men Sam An, conseillère suprême du roi du Cambodge, vice-présidente du Parti du peuple cambodgien (PPC), présidente de l'Association d'amitié Cambodge - Vietnam et présidente du Groupe des députés d'amitié Cambodge - Vietnam.

Soulignant la politique constante du Vietnam de renforcer le bon voisinage, l'amitié traditionnelle, la coopération globale et la durabilité à long terme avec le Cambodge dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement de la région et du monde, le leader de l'AN a déclaré que les réalisations du Cambodge étaient aussi une source importante d'encouragement pour le Vietnam.

Il a fait part de son entretien fructueux avec son homologue cambodgien Samdech Khuon Sudary le 21 novembre et de leur participation à la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment administratif de l'AN cambodgienne, symbole de l'amitié entre les deux pays. Trân Thanh Mân a également exprimé sa gratitude pour avoir reçu l'Ordre royal du Mérite de classe Grand Croix du Cambodge - la plus haute distinction que le Cambodge accorde aux étrangers.

Le président de l'AN a déclaré que lors des entrevues avec d'autres dirigeants cambodgiens, dont le président du PPC et président du Sénat Samdech Techo Hun Sen et le Premier ministre Samdech Hun Manet, les deux parties ont examiné les accords bilatéraux dans des domaines tels que l'économie, la culture, les sciences, les technologies et l'investissement pour renforcer la coopération.

Soutenir les entreprises vietnamiennes

Soulignant le potentiel de coopération encore inexploité entre les deux nations, le plus haut législateur a appelé à une collaboration accrue, notamment dans le commerce et l'économie, tout en demandant aux autorités cambodgiennes de faciliter les investissements vietnamiens dans le pays.

Il a également demandé aux associations d'amitié Cambodge - Vietnam et Vietnam - Cambodge d'intensifier les efforts de sensibilisation, en particulier auprès des jeunes, pour approfondir leur compréhension de l'importance des liens bilatéraux, pour aider à relever les défis auxquels sont confrontées les personnes d'origine vietnamienne vivant au Cambodge et pour soutenir les entreprises vietnamiennes qui y opèrent.

Men Sam An, a approuvé les évaluations du dirigeant vietnamien, exprimant sa confiance que les discussions au cours de sa visite renforceraient la solidarité et l'amitié particulières entre les deux pays et protégeraient les relations contre toute tentative de les affaiblir.

Elle a également remercié l'Association d'amitié Vietnam - Cambodge pour son soutien aux étudiants cambodgiens suivant un cursus au Vietnam. La responsable a déclaré que son association poursuivrait ses efforts pour favoriser la coopération bilatérale.

