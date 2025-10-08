Inondations meurtrières en Inde : les animaux sauvages de deux réserves en cavale

Les inondations qui ont ravagé le weekend dernier la région de Darjeeling, dans l'extrême Nord-Est de l'Inde, ont fait au moins 36 morts et des milliers de sinistrés, et submergé deux réserves animalières dont les éléphants ou les tigres se sont enfuis.

"Deux refuges qui abritaient des éléphants d'Asie, des bisons, des tigres du Bengale, des cerfs ou des rhinocéros ont été submergés, les animaux ont dû fuir", a déclaré mercredi 8 octobre la ministre des Forêts de l'État du Bengale occidental, Birbaha Hansda.

Un troupeau d'une trentaine d'éléphants a été repéré lundi 6 octobre perdu au milieu d'une zone inondée, un léopard et des cerfs à proximité d'une rivière en crue, a détaillé la responsable, très inquiète de leur sort.

"On ne sait pas combien d'éléphants vont pouvoir survivre", a-t-elle commenté.

Les pluies diluviennes qui ont inondé les deux Parcs nationaux de Gorumara et Jaldapara, fermés jusqu'à nouvel ordre, y ont déjà fait de nombreuses victimes.

"Des carcasses d'animaux ont commencé à émerger sur les rives de la rivière à la faveur de la baisse du niveau des eaux", a indiqué Birbaha Hansda. Parmi les victimes figurent deux léopards, une femelle rhinocéros, deux bisons et quatre cerfs.

Certains des animaux en cavale ont pu être sauvés.

"Nous avons utilisé deux éléphants pour sauver un rhinocéros adulte et deux éléphanteaux qui étaient coincés au bord d'une rivière", a rapporté Mme Hansda.

Les phénomènes météorologiques extrêmes sont courants en Asie du Sud pendant la saison des moussons, entre juin et septembre, mais les scientifiques soulignent que le changement climatique en aggrave la violence et l'impact.

