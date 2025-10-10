Agnès Pannier-Runacher "pas candidate" pour rester ministre

La ministre de la Transition écologique du gouvernement démissionnaire, Agnès Pannier-Runacher, a affirmé vendredi 10 octobre qu'elle n'était " pas candidate " à sa propre succession.

"Pour vous répondre très directement, non, je ne suis pas candidate au prochain gouvernement", a-t-elle déclaré sur franceinfo.

Interrogée pour savoir si elle redeviendrait députée du Pas-de-Calais, au cas où elle ne participerait pas à ce gouvernement, elle a répondu : "Tout à fait. Pour le coup, cela n'enlève rien au combat politique que je souhaite porter".

"Je suis très engagée sur la réindustrialisation, sur la souveraineté énergétique, sur l'écologie, très engagée sur mon territoire du Pas-de-Calais et je continuerai. Et a fortiori dans un moment où le Rassemblement national engrange les voix", a-t-elle indiqué.

Agnès Pannier-Runacher, qui était cadre dirigeante d'entreprises privées, est entrée pour la première fois au gouvernement en 2018 comme secrétaire d'État chargée de l'industrie et de l'artisanat auprès de Bruno Le Maire.

Nommée ministre de la Transition écologique par Elisabeth Borne, elle l'est restée dans les gouvernements de Michel Barnier, de François Bayrou et de Sébastien Lecornu.

