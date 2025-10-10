Un séisme de magnitude 7.4 frappe les Philippines

Un séisme de magnitude 7,4 a frappé les Philippines, vendredi 10 octobre à 09h43 locales, selon l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS).

>> Philippines : le bilan passe à 11 morts après le passage de la tempête Bualoi

>> Philippines : le bilan du puissant tremblement de terre s'élève à 69 morts

>> Philippines : le bilan du séisme atteint 72 morts, vers la fin des recherches

Photo : AFP/VNA/CVN

Le tremblement de terre s’est produit à environ 20 km au large de la ville de Manay, sur la grande île de Mindanao.

Les Philippines ont déclenché l’alerte au tsunami vendredi 10 octobre après un puissant séisme de magnitude 7,4 près des côtes de l’archipel, faisant craindre des dégâts et des répliques, selon le bureau local de sismologie.

"Un tsunami destructeur est attendu avec des vagues d’une hauteur susceptible de mettre des vies en danger" sur la côte est de l’archipel, a prévenu l’Institut philippin de volcanologie et de sismologie.

Les habitants des côtes concernées "sont fortement incités à évacuer immédiatement vers les hauteurs ou à se déplacer plus loin à l’intérieur des terres", a ajouté l’institut. Aucun dégât ni aucune victime n’ont été signalés à ce stade.

Ce séisme survient 11 jours après un puissant tremblement de terre qui a fait 74 morts et environ 72.000 sinistrés sur l’île centrale de Cebu.

AFP/VNA/CVN