Le SG Tô Lâm rend hommage au Président Hô Chi Minh à la Maison 67

Dans l’atmosphère solennelle marquant la célébration de la fondation du Parti et l’accueil du Nouvel An lunaire du Cheval 2026, le secrétaire général (SG) du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a effectué lundi 16 février (29 e jour du 12 e mois de l’Année du Serpent) une visite commémorative.

Photo : VNA/CVN

Le haut dirigeant a offert de l’encens pour exprimer sa profonde gratitude envers les prédécesseurs ayant œuvré à l’édification de la Patrie au sein de la Cité impériale de Thang Long - Hanoï. Il a également rendu hommage au Président Hô Chi Minh à la Maison 67, située dans l’enceinte du Palais présidentiel.

Le secrétaire général était accompagné d'une délégation de haut rang comprenant des membres du Bureau politique et du Secrétariat du CC du Parti ainsi que des responsables des bureaux du CC du PCV et du secrétaire général.

Tô Lâm a rendu un hommage au Président Hô Chi Minh à la Maison 67, lieu où le grand leader a rendu son dernier souffle. Il a salué la mémoire du guide bien-aimé, soulignant qu'il a légué à la nation un héritage inestimable, marqué par un sacrifice total pour l'indépendance nationale et le bonheur du peuple. Son combat pour la conscience et la dignité humaine demeure un symbole universel de paix et de fraternité.

Photo : VNA/CVN

Félicitant le personnel pour la conservation méticuleuse des archives et objets historiques, Tô Lâm a insisté sur la nécessité de faire rayonner davantage l'œuvre du Président Hô Chi Minh auprès du public. Il a adressé ses vœux de santé et de réussite aux travailleurs du site pour la nouvelle année.

En 2025, le complexe a accueilli 2,6 millions de visiteurs et organisé des expositions majeures, notamment sur les congrès du Parti et les élections législatives de la XVIe législature.

Le même jour, à la Cité impériale de Thang Long - Hanoï, dans l’atmosphère printanière des jours du Têt, le chef du PCV et les délégués ont manifesté leur respect infini envers les mérites immenses des prédécesseurs qui ont contribué à la construction et au développement du pays. Le dirigeant a formulé des vœux pour la paix nationale, la stabilité du pays ainsi que pour une vie prospère et heureuse pour l'ensemble du peuple vietnamien.

S'entretenant cordialement avec le personnel de la Cité impériale de Thang Long, il a salué les efforts constants déployés dans la gestion, la préservation et la valorisation de ce patrimoine culturel mondial. Il a souligné que ce site millénaire, où les dynasties successives ont protégé la souveraineté nationale, constitue le point de convergence de l’âme sacrée de la Patrie et de l’essence culturelle de la nation.

Afin de perpétuer les traditions héroïques, le secrétaire général a exhorté les responsables du site à poursuivre la restauration et la promotion de ces vestiges historiques auprès des visiteurs nationaux et internationaux, réaffirmant ainsi la fierté des valeurs de Thang Long - Hanoï.

VNA/CVN