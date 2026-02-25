Novo Nordisk va réduire de moitié le prix du Wegovy aux États-Unis à partir de 2027

Le laboratoire danois Novo Nordisk, à la peine à cause de la concurrence sur ses traitements anti-obésité, a annoncé mardi 24 février qu'il allait réduire drastiquement aux États-Unis les prix de ses médicaments phares, à hauteur de 50% pour le Wegovy et de 35% pour l'Ozempic.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

"Cette décision s'applique à tous les dosages de ces médicaments et reflète l'engagement de Novo Nordisk à améliorer l'accessibilité financière pour les patients ainsi que pour les payeurs publics et privés confrontés aux complexités de l'évolution du système de santé américain", a écrit le groupe pharmaceutique dans un communiqué.

À partir du 1er janvier 2027, le prix catalogue sera de 675 dollars (573 euros) pour le Wegovy, qui coûte quelque 1.350 dollars mensuels, tout comme pour l'Ozempic et le Rybelsus, traitement qui reviennent chacun à environ 1.000 dollars.

Pour Novo Nordisk, cette baisse des prix doit permettre d'atteindre plus de patients.

C'"est la meilleure approche pour saisir l'occasion sans précédent d'aider plus de 100 millions de personnes vivant avec l'obésité et plus de 35 millions de personnes atteintes de diabète de type 2 aux États-Unis", a déclaré le responsable des opérations aux États-Unis, Jamey Millar.

Il y a quelques semaines, Novo Nordisk avait annoncé poursuivre la chaîne américaine Hims & Hers pour violation de brevets car cette dernière avait un temps commercialisé une copie de la version comprimée de Wegovy.

La capacité de production limitée de ce médicament phare avait par le passé conduit la FDA à autoriser temporairement les pharmacies à commander des préparations magistrales ou des génériques de Wegovy et d'Ozempic, un autre médicament de Novo Nordisk pour traiter le diabète.

Cette autorisation a expiré le 22 mai dernier, mais Novo Nordisk se plaint de la disponibilité persistante de génériques de ses médicaments.

Disponible sous injection, l'Ozempic, dont le recours a été plébiscité par les réseaux sociaux pour ses propriétés amaigrissantes, est un antidiabétique tandis que le Wegovy, disponible sous injection et sous comprimé, cible la perte de poids.

Ces deux traitements utilisent la même molécule, un analogue du GLP-1 (abréviation de glugaco-like peptide 1), une hormone secrétée par les intestins qui stimule la sécrétion d'insuline et réfrène l'appétit en procurant une sensation de satiété.

AFP/VNA/CVN



