Nouvelles orientations pour la coopération Vietnam - Russie dans les sciences et l'éducation

Dans le cadre de la visite d'État en Russie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, Nguyên Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV et président de la Commission d'organisation du Comité central, a rencontré le 9 septembre le vice-Premier ministre russe Dmitry Chernyshenko pour discuter de nouvelles orientations de coopération dans les sciences et l'éducation.

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Le vice-Premier ministre russe a souligné que les visites de haut niveau des dirigeants vietnamiens donnaient une forte impulsion aux relations bilatérales et que les sciences et l'éducation constituaient depuis longtemps l'un des piliers des relations entre le Vietnam et la Russie. Il a également relevé la convergence entre les priorités des deux pays en matière de sciences et de technologies, d'innovation et de transformation numérique.

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre russe a souligné la nécessité d’élaborer une feuille de route couvrant plusieurs domaines, qui pourra être examinée lors de la prochaine réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Russie sur la coopération dans l’économie, le commerce, les sciences et les techniques, prévue en novembre à Hanoï, afin de contribuer au Partenariat stratégique global entre les deux pays.

De son côté, Nguyên Duy Ngoc a souligné l'importance accordée aux sciences, à l'éducation et à la formation, alors que le Vietnam prépare des ressources humaines de haute qualité en vue de ses objectifs de développement à l'horizon 2030 et 2045.

Il a souhaité le soutien de la Russie à la vision du Vietnam visant à bâtir un partenariat stratégique dans la formation des ressources humaines à l'horizon 2035, notamment dans les technologies de l'information et de la communication, les technologies quantiques, l'intelligence artificielle, le nucléaire civil, les biotechnologies et la biomédecine...

Les échanges ont témoigné de la détermination des deux parties à mettre en œuvre efficacement les orientations convenues entre le dirigeant vietnamien To Lam et le président russe Vladimir Poutine, afin de porter la coopération scientifique et éducative à un niveau supérieur et de contribuer au Partenariat stratégique global Vietnam - Russie.

VNA/CVN