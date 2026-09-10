La visite du leader Tô Lâm en Russie entrera dans l’histoire, selon les médias russes

La presse écrite et les chaînes de télévision russes ont largement couvert la visite d’État en Russie de Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président, du 8 au 10 septembre.

>> Déclaration conjointe sur le renforcement du partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie dans une nouvelle étape

>> Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm achève avec succès sa visite d’État en Russie

>> La Russie salue la portée historique de la visite d’État du dirigeant vietnamien Tô Lâm

Photo : VNA/CVN

Un long article publié par le journal Izvestia (iz.ru) a souligné que cette visite "marquerait l’histoire", s’agissant de la première fois depuis 1991 qu’un dirigeant vietnamien occupant simultanément les postes de secrétaire général du Comité central du PCV et de président se rendait en Russie.

Izvestia a noté qu’alors que le Vietnam entre dans une nouvelle ère marquée par des objectifs ambitieux de modernisation et de développement technologique, cette visite témoigne de l’importance constante qu’il accorde à ses relations avec la Russie. Lors des entretiens tenus au Kremlin le 9 septembre, le président russe Vladimir Poutine et le secrétaire général et président Tô Lâm ont souligné l’importance de maintenir des relations bilatérales stables et durables.

Cette visite a eu lieu peu après le XIVe Congrès national du Parti et les élections législatives de la XVIe législature, alors que le pays définit de nouvelles orientations de développement axées sur la modernisation, la transformation numérique, la science et la technologie, l’industrie spatiale et l’énergie. Le Vietnam ambitionne de devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030, puis un pays à revenu élevé d’ici 2045.

Le dialogue de haut niveau entre la Russie et le Vietnam est resté soutenu ces dernières années. En mai 2025, le plus haut dirigeant vietnamien s’est rendu en Russie pour assister aux célébrations du 80e anniversaire de la Victoire et au défilé militaire sur la place Rouge. Toutefois, le journal Izvestia a souligné que cette dernière visite se distinguait par l’ampleur de son ordre du jour, couvrant les domaines politique, scientifique et technologique.

Photo : VNA/CVN

À Moscou, le secrétaire général et président Tô Lâm s’est entretenu avec de hauts dirigeants russes, a participé au Forum scientifique et technologique Vietnam-Russie et a reçu le prix international de la paix Léon Tolstoï.

Évoquant les entretiens entre le secrétaire général et président Tô Lâm et le président Poutine, Izvestia a mis en avant l’atmosphère amicale et les messages positifs qui en ont émané. Le président Poutine a qualifié le dirigeant vietnamien de "cher camarade" et a rappelé l’histoire des relations bilatérales profondes, tandis que le dirigeant vietnamien a affirmé son amitié envers le président et le peuple russes.

Ces messages politiques se sont traduits par une déclaration commune visant à renforcer davantage le partenariat stratégique intégral dans cette nouvelle période. Les deux parties se sont également fixé pour objectif de porter le volume des échanges bilatéraux à 15 milliards de dollars d’ici 2030.

Les discussions ont porté sur l’énergie, la science et la technologie, la santé et d’autres domaines. Les dirigeants vietnamiens et russes ont assisté, par visioconférence, à la cérémonie d’inauguration d’un nouveau laboratoire consacré aux maladies infectieuses à Hanoï.

Anna Popova, cheffe du Service fédéral russe de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain (Rospotrebnadzor), a déclaré que ce projet renforcerait les capacités du Vietnam en matière de recherche et de prévention des maladies infectieuses.

Le tourisme a également été souligné comme un secteur à fort potentiel. Le secrétaire général et président Tô Lâm a invité le président Poutine à se rendre au Vietnam pour participer à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC, prévue à Phu Quôc en novembre 2027.

Sur le plan de la politique étrangère, Izvestia a qualifié Moscou d’étape importante de la tournée européenne du plus haut dirigeant vietnamien. Après la Russie, il s’est rendu en France pour participer au Sommet spatial international et s’entretenir avec le président français Emmanuel Macron.

Photo : VNA/CVN

Selon le journal, le fait de combiner les visites en Russie et en France au cours d’un même déplacement à l’étranger reflète la volonté constante du Vietnam de mener une politique étrangère fondée sur l’indépendance, l’autonomie, ainsi que sur la multilatéralisation et la diversification de ses relations extérieures.

La politologue Tatiana Kosatcheva a souligné que le maintien de liens avec de multiples partenaires aiderait le Vietnam à élargir sa coopération et à accroître ses options dans son processus de développement.

Par ailleurs, le site kommersant.ru a publié un article indiquant que cette visite ouvrait de nouvelles perspectives de coopération bilatérale dans des domaines inédits.

Le journal a souligné que la nouvelle ère que traverse le Vietnam place la modernisation, l’innovation technologique et une plus grande autonomie économique au rang des priorités, la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique étant identifiées comme des moteurs essentiels de la croissance.

Pour atteindre ces objectifs, le Vietnam a besoin d’un meilleur accès aux marchés, aux investissements, aux technologies et à l’expérience internationale. Cette situation offre également à la Russie l’occasion d’élargir sa coopération avec le Vietnam au-delà des domaines traditionnels, notamment dans les secteurs scientifique et technologique ainsi que dans ceux où elle dispose d’atouts majeurs.

Kommersant a conclu que cette visite avait non seulement renforcé les liens politiques entre le Vietnam et la Russie, mais aussi ouvert de nouvelles voies de coopération en phase avec les priorités de développement vietnamiennes, mettant ainsi en lumière le rôle croissant de la diplomatie de haut niveau dans la promotion de la coopération bilatérale et la mobilisation de ressources pour le développement.

VNA/CVN