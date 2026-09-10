Le président de l'Assemblée nationale rencontre le Premier ministre mongol

Dans le cadre de sa visite officielle en Mongolie, le président de l'Assemblée nationale vietnamienne Trân Thanh Mân a rencontré, le 10 septembre à Oulan-Bator, le Premier ministre mongol et président du Parti du peuple mongol, Nyam-Osor Uchral.

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Photo : VNA/CVN

En accueillant le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân et la délégation vietnamienne de haut rang l’accompagnant, le Premier ministre Nyam-Osor Uchral a souligné l'importance de cette visite pour le développement du Partenariat global Vietnam - Mongolie. Il a affirmé que le Vietnam occupait toujours une place prioritaire dans la politique étrangère de la Mongolie dans la région.

Les deux dirigeants se sont félicités du développement approfondi, global et substantiel des relations Vietnam - Mongolie, en particulier depuis l'établissement du Partenariat global entre les deux pays lors de la visite d'État en Mongolie, en septembre 2024, du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm.

Renforcer la confiance politique

Ils ont convenu de continuer à renforcer la confiance politique et à maintenir des contacts réguliers à tous les niveaux, y compris au plus haut niveau, sous des formes flexibles ; d'élargir la coopération dans les domaines de la diplomatie, de la défense et de la sécurité ; et d'intensifier une coopération substantielle et mutuellement bénéfique afin de créer une avancée dans les relations économiques, commerciales et d'investissement.

Les deux parties s'emploieront à organiser prochainement la 20e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Mongolie afin de convenir de nouvelles mesures visant à renforcer la coopération bilatérale, avec pour objectif de porter rapidement les échanges commerciaux à 200 millions de dollars et de promouvoir la coopération dans les domaines de la science et de la technologie, du tourisme, de la transformation numérique, ainsi que des énergies renouvelables et vertes.

Soulignant l'important potentiel de développement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays, Trân Thanh Mân a proposé à la Mongolie de faciliter l'augmentation des importations de produits agricoles vietnamiens, d'accélérer la finalisation et la signature d'un nouvel accord sur la promotion et la protection des investissements, et de développer et d'améliorer les politiques et cadres juridiques communs en matière d'investissement dans les secteurs à fort potentiel...

Trân Thanh Mân a affirmé que l'Assemblée nationale vietnamienne était prête à contribuer à lever les obstacles institutionnels afin de promouvoir la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et la Mongolie.

Photo : VNA/CVN

Approuvant pleinement les propositions du président de l'Assemblée nationale vietnamienne, le Premier ministre Nyam-Osor Uchral a estimé que les deux parties devaient redoubler d'efforts pour porter la coopération économique et commerciale à la hauteur de leurs relations politiques et du potentiel de chaque pays. Il a appelé à élargir la coopération touristique et à maintenir des liaisons aériennes directes régulières entre les deux pays, alors que de nombreux Mongols souhaitent se rendre au Vietnam.

Le Premier ministre Nyam-Osor Uchral s'est engagé à créer toutes les conditions favorables pour soutenir la participation des entreprises vietnamiennes à des projets d'énergies renouvelables. Il a également proposé d'étudier et de promouvoir les négociations sur un mécanisme de transport trilatéral Vietnam - Mongolie - Chine afin de rendre la coopération dans les transports et la logistique plus efficace et substantielle.

VNA/CVN