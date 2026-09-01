Norvège : le roi Harald repose au palais royal dans l’attente de ses funérailles

Le cercueil du roi Harald de Norvège a été transporté lundi 31 août vers la chapelle du palais royal d'Oslo, où feu le souverain reposera en chapelle ardente jusqu'à ses funérailles le 9 septembre.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ses enfants : le roi Haakon et la princesse Märtha-Louise et ses petits-enfants, la princesse héritière Ingrid Alexandra, son frère Sverre Magnus, ainsi que leur demi-frère Marius Borg Høiby, né d'une précédente relation de la reine Mette-Marit, tout comme les filles de la princesse Märtha-Louise, ont porté le cercueil à travers différentes salles du palais, selon les images diffusées en direct par la télévision publique NRK.

Après avoir été transférée vendredi soir 28 août depuis l'hôpital universitaire d'Oslo, où le monarque était décédé en début de matinée, la bière avait été d'abord placée dans le Salon rouge du palais royal.

La procession, qui a duré une dizaine de minutes, a suivi le même cérémonial qu'au moment du décès en 1991 du père de Harald, le roi Olav V.

L'épouse de Haakon, la reine Mette-Marit, et la veuve de Harald, la reine Sonja, suivaient le cercueil main dans la main.

Deuil national

Photo : AFP/VNA/CVN

Le palais a annoncé dimanche 30 août que les funérailles du défunt monarque auraient lieu le mercredi 9 septembre et que le public pourrait venir se recueillir devant son cercueil à partir de mardi 14h00 (12h00 GMT) jusqu'au 8 septembre à 18h00.

Une période de deuil national a été décrétée jusqu'aux obsèques.

Le roi Haakon VIII doit prêter serment mardi 1er septembre devant le parlement.

Mette-Marit et Haakon ne devraient pas être couronnés formellement, la Norvège ayant aboli cette pratique en 1908.

Mais, comme son père et son grand-père avant lui, le roi, âgé de 53 ans, pourrait opter pour une cérémonie de consécration à la cathédrale de Trondheim, où les monarques norvégiens étaient couronnés entre 1814 et 1906.

Incarnation d'une Norvège ouverte et tolérante, Harald a été largement salué pour avoir dirigé une monarchie moderne et modeste.

Il était hospitalisé à Oslo depuis le 17 août pour une anémie hémolytique, une affection du sang provoquée par une destruction anormalement rapide des globules rouges, entraînant fatigue et essoufflement.

Au cours des dernières années, le défunt monarque avait été confronté à des problèmes de santé croissants qui l'avaient contraint à alléger son agenda officiel.

AFP/VNA/CVN