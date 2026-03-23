Lâm Dông: efficacité initiale des modèles de lutte INN

Un modèle mis en œuvre avec succès dans certaines localités côtières de la province de Lâm Dông (Centre) vise à sensibiliser et à encourager les pêcheurs à respecter les lois et réglementations relatives à l'exploitation des ressources marines et à ne pas empiéter sur les eaux territoriales étrangères.

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Après la fusion administrative, la province de Lâm Dông dispose d'une vaste zone maritime, l'une des quatre plus importantes zones de pêche du pays. Avec plus de 8.200 navires de pêche, Lâm Dông se classe au deuxième rang national dans ce secteur.

Selon une évaluation du Service provincial de l'agriculture et de l'environnement, la situation concernant les infractions à la réglementation sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) demeure complexe. Une partie des pêcheurs, encore peu sensibilisée, enfreint intentionnellement la réglementation, empiète sur les eaux territoriales étrangères et franchit les limites autorisées pour exploiter les ressources marines, par appât du gain.

De plus, il arrive encore que des navires de pêche opèrent en dehors des zones de pêche autorisées et utilisent des méthodes non conformes à leurs permis. De 2024 à aujourd'hui, les forces de l'ordre ont inspecté, constaté et sanctionné 879 infractions.

Consensus des pêcheurs et soutien des autorités locales

Photo: VNA/CVN

Cette situation souligne la nécessité de sensibiliser les pêcheurs et d'assurer leur respect de la réglementation, ainsi que de favoriser l'échange d'informations et la coopération entre les différents secteurs et organismes compétents. Actuellement, des localités côtières de la province de Lâm Dông, telles que Liên Huong, Phu Thuy et Phan Thiêt, mettent en œuvre avec succès des modèles pilotes relatifs à la pêche hauturière. De nombreux pêcheurs propriétaires de navires sont conscients de l'importance de respecter la loi, notamment la réglementation sur la pêche INN.

À Liên Huong, quelques jours après les congés du Nouvel An lunaire 2026, M. Trân Thang, propriétaire du navire de pêche BTh 95226TS, a confié que chaque pêcheur aspirait à rentrer sain et sauf de chaque sortie en mer, les cales pleines de poissons. "Nous respectons la loi dans l'espoir que le Vietnam lèvera bientôt l'avertissement pour pêche INN ("carte jaune"), afin que les exportations de fruits de mer puissent se dérouler sans encombre, augmentant ainsi les revenus et assurant un développement durable du secteur de la pêche", a déclaré M.Trân Thang.

Malgré la saison défavorable à la pêche, M.Trân Thang a indiqué que son bateau opère toujours à une distance de 20 à 30 milles nautiques des côtes. À chaque sortie en mer, il respecte scrupuleusement la réglementation relative à la pêche INN et bénéficie d'un soutien et de conseils optimaux de la part des gardes-frontières et des autorités locales.

Le commandant Cao Duc Thang, chef adjoint du poste de garde-frontière du port de Liên Huong, relevant du commandement provincial des gardes-frontières de Lâm Dông, a déclaré que son unité gère 830 navires de pêche et 3.949 membres d'équipage, dont 719 bateaux de la commune de Liên Huong et 111 de la commune de Vinh Hao.

Grâce aux patrouilles et aux contrôles frontaliers, à l'enregistrement et à la gestion des bateaux de pêche dans la localité, les pêcheurs exploitant les ressources marines et aquatiques en mer respectent généralement la loi et la réglementation locale. Le poste de garde-frontière du port de Liên Huong a également noté que, dans sa zone de gestion, de 2025 à aujourd’hui, aucun cas de pêche illégale en eaux étrangères ni d’autres infractions liées aux activités de pêche n’a été détecté.

Photo : VNA/CVN

Évaluant la mise en œuvre du modèle "Sensibilisation et mobilisation des pêcheurs au respect de la réglementation relative à l'exploitation des ressources marines et à l'interdiction de la pêche en eaux étrangères" (modèle INN), actuellement déployé dans la région, Dang Thiên Viên, vice-président du Comité populaire de la commune de Liên Huong, a déclaré : "Ce modèle a été élaboré avec la participation des services compétents, notamment la police et les gardes-frontières. Son objectif est de diffuser efficacement l'information et de mobiliser la population locale afin qu'elle comprenne et respecte scrupuleusement la réglementation en vigueur dans le domaine des ressources marines, en particulier en matière de lutte contre la pêche INN. Par ailleurs, il renforce la veille sur l'opinion publique, notamment sur les difficultés, les obstacles et les préoccupations des pêcheurs, afin de mener des actions de sensibilisation et de mobilisation, et ainsi prévenir la formation de zones à risque et de problèmes complexes de sécurité et d'ordre public dans la région".

Sensibilisation efficace des pêcheurs

À l'instar des pêcheurs de la commune de Liên Huong, de nombreux propriétaires de bateaux de pêche hauturière du quartier de Phan Thiêt partagent la même conviction: le respect de la loi en mer.

Par exemple, le pêcheur Lê Phuoc, propriétaire du navire de pêche BTh 97218 TS, a déclaré: "Juste après les vacances du Nouvel An lunaire du Cheval, de nombreux pêcheurs, dont moi, avons repris la mer sans tarder. C’est à la fois un moyen de subsistance et une contribution à la protection des eaux territoriales de notre pays, avec le soutien des autorités".

Photo : ST/CVN

Dô Huu Phuoc, vice-président du Comité populaire du quartier de Phan Thiêt, a indiqué que la localité compte actuellement 417 navires de pêche. À ce jour, aucun navire de pêche n’a violé les eaux territoriales étrangères. Ce résultat est notamment dû à la mise en place, en octobre et novembre 2025, par le Comité populaire du quartier, du modèle de "Groupe de solidarité des pêcheurs" dans le quartier résidentiel n°20. Un comité de pilotage et une équipe centrale ont également été créés pour ce modèle, avec la participation des acteurs concernés.

Les activités de ce modèle visent à diffuser l'information et à mobiliser les pêcheurs de la région afin qu'ils participent activement au maintien de la sécurité et de l'ordre, notamment en respectant la réglementation relative à la pêche et à l'exploitation des produits de la mer, en restant à proximité des côtes et en protégeant la souveraineté maritime et insulaire du pays. Parallèlement, il encourage la détection et le signalement proactifs des infractions et des délits liés à la pêche, au commerce et à la commercialisation des produits de la mer, ainsi que la prévention des activités de pêche INN. Pour les armateurs dont les navires de pêche ne répondent pas aux exigences pour exercer une activité de pêche, les autorités locales mettent en œuvre des mesures de soutien afin de les aider à stabiliser leurs conditions de vie.

Il est clair que la diffusion et la promotion des lois jouent un rôle primordial. Elles contribuent à sensibiliser et à responsabiliser les pêcheurs et la société dans son ensemble dans la lutte contre la pêche INN et la promotion du développement durable du secteur de la pêche.

Tân Dat/CVN