Leader la veille, l'Anglais Justin Rose, qui a terminé à la seconde place en 2015 et 2017 à Augusta, est sixième ex aequo, à sept coups de McIlroy. Le Canadien Corey Conners, 6e de l'édition 2022 du Masters, occupe seul la troisième place, à quatre coups du leader. Le Suédois Ludvig Aberg, deuxième l'an passé, et l'Américain Patrick Reed, sacré en 2018, sont tous les deux en quatrième position avant le quatrième et dernier tour dimanche 13 avril.



AFP/VNA/CVN