Nghê An rapatrie les restes de 72 soldats volontaires tombés au Laos

Les autorités de la province de Nghê An (Centre) ont rapatrié les restes de 72 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos pendant la guerre.

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Photo : ND/CVN

Le Comité spécial de la province, également connu sous le nom de Comité de pilotage 515, a indiqué que les restes avaient été retrouvés lors de la campagne de rapatriement menée pendant la saison sèche 2025-2026 par l'équipe de récupération du Commandement militaire provincial.

L'équipe a mené des recherches et des opérations de prospection dans les trois provinces lao de Xiengkhuang, Vientiane et Xaysomboun, où les Vietnamiens avaient combattu et sacrifié leur vie.

Une cérémonie d'accueil, de commémoration et d'inhumation en l'honneur des martyrs aura lieu le 20 mai au cimetière des martyrs de Nghi Lôc, dans la commune de Dông Lôc.

Afin d'assurer le bon déroulement de l'événement, le Comité populaire provincial a chargé les agences et les collectivités locales concernées de finaliser les préparatifs.

Au cours des 40 dernières années, grâce à une étroite coopération entre les comités de travail spéciaux des gouvernements du Vietnam et du Laos, le ministère de la Défense, le Commandement de la région militaire 4, la province de Nghê An et les trois provinces lao, les restes de plus de 12.740 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au combat au Laos ont été rapatriés. Parmi eux, 1.680 ont pu être identifiés, tandis que près de 940 dépouilles ont été remises aux autorités locales et aux familles pour être inhumées dans leurs localités d’origine.

Le travail de recherche et de rapatriement des restes des martyrs, mené depuis des décennies, témoigne non seulement d’une profonde responsabilité politique, mais constitue également un acte hautement symbolique, répondant aux sentiments et aux attentes des familles des morts pour la Patrie.

VNA/CVN