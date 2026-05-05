Hai Phong : sauvetage de deux navires étrangers en détresse au large de l’île Bach Long Vi

Le poste de garde-frontière de Bach Long Vi, dans la ville de Hai Phong, a mené avec succès, les 4 et 5 mai, deux opérations de sauvetage de navires de pêche étrangers et de leurs équipages en détresse en mer.

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Photo : VNA/CVN

Vers 07h00 le 4 mai, lors d’une mission de patrouille, de contrôle et de protection de la souveraineté maritime, une équipe du poste de garde-frontière de Bach Long Vi a découvert une embarcation en bois recouverte de composite échouée sur un récif près de l’île de Bach Long Vi. À bord, quatre marins étaient en état de choc alors que leur embarcation risquait de se briser sous l'effet des vagues.

Immédiatement, les forces de secours ont sécurisé le navire et transporté les membres d'équipage vers le continent pour recevoir des soins médicaux et une aide humanitaire conformément aux lois vietnamiennes et aux pratiques internationales.

Le lendemain, un autre navire immatriculé 13377 a été repéré dans une situation similaire, à seulement 200 m du premier site. Les six pêcheurs à bord ont également été évacués en toute sécurité. Après avoir reçu des soins et retrouvé leur calme, les marins ont indiqué que leurs navires chinois avaient subi des pannes de moteur lors d'un violent orage. Sous l’effet de vents violents et d’une forte houle, ils ont perdu le contrôle et ont dérivé involontairement dans les eaux vietnamiennes.

À l'heure actuelle, le navire 13377 a été remorqué avec succès vers le port Bach Long Vi, tandis que le navire 14106 reste amarré et sécurisé en attendant des conditions plus clémentes pour son sauvetage définitif.

Les dix marins chinois ont reçu une assistance médicale, de la nourriture et des vêtements, et ont été hébergés sur l’île de Bach Long Vi.

Cette mission de secours témoigne non seulement de la responsabilité des gardes-frontières vietnamiens dans la protection de la souveraineté maritime, mais illustre aussi l'engagement du Vietnam pour une zone maritime de paix, d'amitié et d'humanité.

VNA/CVN