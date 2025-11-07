Ligue Europa : plombé par Berke Özer, Lille s'incline à Belgrade

Lille a concédé sa deuxième défaite consécutive en Ligue Europa, cette fois à Belgrade contre l'Étoile rouge (1-0), à la suite d'un pénalty concédé par son gardien Berke Özer en fin de match, le 6 novembre au soir.

Photo : AFP/VNA/CVN

En manque d'adresse et d'inspiration avec une équipe remaniée, le Losc se dirigeait vers un match nul décevant quand Özer a fauché le capitaine du club serbe Mirko Ivanic, auteur d'une percée dans la surface. Marko Arnautovic n'a alors laissé aucune chance au Turc de réparer son erreur, d'une frappe puissante et précise (85e).

La pire conclusion possible d'une soirée où les joueurs de Bruno Genesio ont semblé manquer d'allant, leur mal récurrent cette saison, en particulier en coupe d'Europe, qui expliquait déjà leur déconvenue à domicile contre le PAOK (4-3).

Après deux succès contre Brann Bergen (2-1) et sur le terrain de l'AS Rome (1-0), Lille retombe dans le milieu du classement de la phase de ligue avec six points.

Les Dogues ont pourtant, sur le papier, un effectif pour disputer plusieurs compétitions tambour battant. Mais paradoxalement, si le banc lillois a été très performant cette saison pour conclure les matches, il peine à prendre le relais des titulaires lorsqu'il s'agit de les débuter.

Ainsi, Calvin Verdonk, Marius Broholm, Tiago Santos, Nabil Bentaleb et Ngal'ayel Mukau ne sont pas parvenus à faire oublier les titulaires habituels. Parmi eux, seul Broholm s'est montré à son avantage, avec une frappe enroulée dangereuse (24e) et une passe en position de No10 qui aurait dû être décisive pour Hamza Igamane, qui a perdu son duel avec le gardien Matheus Magalhães (63e).

Le portier brésilien a été l'artisan majeur du succès de l'Étoile rouge, au Marakana, stoppant une première frappe flottante d'Igamane (44e) et réussissant surtout un arrêt déterminant face à Olivier Giroud (90e), avant qu'Ayyoub Bouaddi ne trouve la barre transversale.

Le contraste est clair avec la performance d'Özer, qui avait pourtant bien débuté, repoussant deux tentatives de suite (4e) après un corner des Serbes.

Constant dans l'inconstance cette saison, Lille voudra se relancer à Strasbourg le 9 novembre (17h15) en Ligue 1 avant d'envisager, en fin de mois, la venue du Dinamo Zagreb en Ligue Europa.

AFP/VNA/CVN