Masters WTA : Gauff relancée après sa victoire face à Paolini, éliminée

Coco Gauff, 3 e mondiale et tenante du titre, s'est relancée dans la course aux demi-finales du Masters en infligeant à Jasmine Paolini une nouvelle défaite, sur le score sans appel de 6-3, 6-2 mardi 4 novembre à Ryad, qui entraîne l'élimination de l'Italienne (8 e ).

Photo : AFP/VNA/CVN

Défaite par Jessica Pegula lors de son premier match dimanche 2 novembre, Coco Gauff a pris les devants rapidement en prenant le premier jeu de service adverse. Après avoir sauvé trois balles de débreak dès le jeu suivant, elle s'est détachée 3-0.

Plus solide dans l'échange, la Floridienne s'est procurée dans la foulée trois balles de double break dont elle n'a pas su profiter. Ce manque de réalisme a failli lui coûter cher: à 4-2, Gauff a commis deux doubles fautes d'affilée pour faire cadeau de son service à l'Italienne et la remettre en selle.

Mais la Toscane a cédé une nouvelle fois son service, pour permettre à Gauff de remporter dans la foulée ce premier set sur un jeu blanc en 40 minutes.

Au début du second set, le bras de fer entre deux joueuses se rendant coup pour coup a basculé en faveur de Gauff, qui s'est procurée à 2-2 une balle de break sur un passing de coup droit suivi d'une faute de Paolini.

Serrant le jeu face à une joueuse visiblement affaiblie par un virus qu'elle combat depuis plusieurs jours, la N°3 mondiale a réussi le double break, pour remporter ce deuxième set en moins d'une demi-heure et passer en deux sets.

Paolini, déjà battue sèchement par la N°1 mondiale Aryna Sabalenka dimanche, est quant à elle hors course pour les demi-finales.

"Je ne pense pas que Jasmine était à 100% aujourd'hui, mais elle bouge très bien et frappe très bien", a déclaré sur le court après sa victoire Coco Gauff, qui a affirmé avoir "essayé de jouer relâchée".

AFP/VNA/CVN