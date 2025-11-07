Équipe de France : N'Golo Kanté à la rescousse

Face aux forfaits d'Aurélien Tchouameni et d'Adrien Rabiot, Didier Deschamps a une nouvelle fois sorti le 6 novembre le vétéran N'Golo Kanté de son exil saoudien pour le match contre l'Ukraine, qui peut envoyer l'équipe de France au Mondial-2026.

De retour après un an d'absence, "NG" est la surprise de la liste de 24 joueurs, dévoilée le 6 novembre, dans un secteur où réapparaît également Warren Zaïre-Emery, après un passage revivifiant chez les Espoirs.

En attaque, où les Bleus sont encore privés d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Marcus Thuram, le sélectionneur a rappelé Rayan Cherki et Randal Kolo Muani, indisponibles en septembre et octobre.

En manque de cadres, Deschamps a voulu remettre un peu d'expérience. "Quand j'appelle NG, ce n'est pas pour faire le nombre, c'est pour qu'il ait un rôle, dans l'optique de ce match qui peut nous assurer notre place aux États-Unis", a-t-il expliqué.

Le milieu d'Al-Ittihad (Arabie Saoudite) "est toujours dans ma tête, dans ma réflexion. En cours de saison, je peux avoir d'autres objectifs, comme donner du temps de jeu à des plus jeunes pour s'améliorer, mais je sais qu'il est toujours là, avec sa technique, et je sais que c'est toujours un plaisir pour lui de venir", a encore souligné le technicien.

"Il est à son meilleur niveau"

La France n'est pas en danger, une victoire contre l'Ukraine le 13 novembre (20h45) au Parc des Princes lui suffit pour rejoindre la Coupe du monde aux États-Unis, Canada et Mexique (11 juin-19 juillet), et en cas de mauvaise surprise il reste un match contre l'Azerbaïdjan le 16 novembre à Bakou.

Mais Kanté, du haut de ses 34 ans et de ses 64 sélections (2 buts), va apporter un peu de bouteille au groupe.

Deschamps avait déjà rappelé Kanté pour l'Euro-2024, après deux ans loin des Bleus. Épatant en début de tournoi, l'ancien joueur de Chelsea avait cependant vu ses performances décliner en Allemagne.

"Il est à son meilleur niveau", a assuré Deschamps qui observe ses matches en Saudi League et en Ligue des champions d'Asie.

Face au forfait de Tchouameni, acté le 6 novembre, et à la blessure de Rabiot, le sélectionneur a aussi rappelé Warren Zaïre Emery, huit mois après sa dernière sélection.

Dans un passage difficile avec le Paris Saint-Germain, il a accepté de bonne grâce de retourner avec les Espoirs en octobre et monte en puissance avec les champions d'Europe.

"À partir du moment où lui voyait ça d'une bonne chose, ça lui a fait du bien. Il jouait moins dans son club, et depuis il joue beaucoup plus et a retrouvé un bon niveau, a jugé Deschamps. Avec Warren, sur l'état d'esprit, il n'y a aucun souci".

En attaque aussi le sélectionneur a dû composer avec les absences, notamment celle du Ballon d'Or, à nouveau blessé avec le PSG contre le Bayern (défaite 2-1).

Mateta pour "son profil"

"Ne comptez pas sur moi pour remettre une pièce" dans la machine, "je ne suis pas dans la polémique", a prévenu Deschamps, questionné sur les éventuels risques pris par le club en faisant jouer Dembélé, exactement ce que le PSG avait reproché aux Bleus en septembre.

"Nous avons un point commun avec le PSG, Ousmane va nous manquer", a conclu sur le sujet Deschamps, qui a rappelé Cherki et Kolo Muani.

Le premier, buteur avec Manchester City contre Dortmund (4-1) le 5 novembre, est en train de retrouver ses meilleures sensations après deux mois de convalescence. RKM, un des chouchous du coach, a retrouvé du temps de jeu à Tottenham après un transfert long à se concrétiser et une blessure.

"À partir du moment où Randal est rétabli et a pu avoir plus de temps de jeu, il fait partie depuis un bon moment de ce groupe France", a dit le technicien.

Toujours en attaque, si Florian Thauvin ne revient pas, malgré son but contre l'Azerbaïdjan en octobre pour son retour plus de six ans après, Jean-Philippe Mateta figure à nouveau dans la liste de 24, un mois après ses premiers matches et son premier but contre l'Islande (2-2).

Deschamps apprécie son "profil un peu différent des autres attaquants, qui nous offre des options différentes", et a jugé que l'avant-centre avait continué à faire "des choses intéressantes" avec Crystal Palace.

Enfin aucune surprise en défense, où Deschamps a rappelé les mêmes et mis en avant les qualités du patron de l'arrière-garde Dayot Upamecano, qui "fait partie des meilleurs défenseurs du monde".

