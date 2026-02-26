NBA : dix à la suite pour les Spurs, malgré un Wembanyama maladroit

Les San Antonio Spurs ont conquis un 10 e succès de suite sur le parquet des Toronto Raptors malgré un match très moyen, de Victor Wembanyama notamment, le 25 février en NBA.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Spurs enchaînent

Symbole de la puissance nouvelle de cette équipe, les San Antonio Spurs ont trouvé moyen de gagner à Toronto 110 à 107 malgré un match très pauvre de leurs leaders notamment.

Avec 12 points, 8 rebonds, 3 passes et tout de même 5 contres, Victor Wembanyama a proposé sa moins bonne partie à la table de marque depuis fin décembre.

Pas en rythme et bousculé par la défense adverse, "Wemby" a peu tenté mais trouvé le moyen de beaucoup rater (3 sur 12 au tir, 1 sur 6 de loin), s'agaçant même lors du 3e quart-temps qui a vu les locaux prendre 12 points d'avance.

Le Français âgé de 22 ans s'est tout de même montré décisif en rentrant enfin un tir à 3 min 40 pour donner 6 points d'avance aux Spurs, avant de scotcher Jakob Poeltl sous le panier à 44 secondes de la sirène.

Les visiteurs ont ensuite complètement cafouillé sur la ligne des lancers francs (3 sur 8 dans les derniers instants, dont un raté pour Wembanyama), mais Brandon Ingram (20 points, 11 rebonds) a vendangé un tir pour la prolongation.

Portés par Devin Vassell (21 points, 5/6 de loin), les Texans gardent en vie la meilleure série actuelle en NBA et confortent leur 2e place à l'Ouest (42v-16d) avant de se rendre à Brooklyn le 26 février.

Les Pistons dominent un Thunder affaibli

Les Detroit Pistons ont remporté le choc entre les deux leaders de conférence, 124 à 116 face au champion en titre, le Thunder d'Oklahoma City, privé de presque tous ses cadres : le MVP Shai Gilgeous-Alexander (abdominaux), Jalen Williams (ischio), Chet Holmgren (dos), Alex Caruso (cheville) et Isaiah Hartenstein.

Contenu par la défense des Spurs le 23 février, le meneur des Pistons Cade Cunningham a pu se lâcher avec 29 points et 13 passes, au côté de son ami Jalen Duren (29 points, 15 rebonds).

Bien que très diminué, le Thunder a fait douter les Pistons en tenant le choc jusqu'à la pause, et en revenant ensuite en fin de match après avoir pris 17 points de retard, grâce aux habituels seconds rôles Jaylin Williams (30 points, 11 rebonds) et Cason Wallace (23 points, 5 passes).

Grâce à ce match, les Pistons, en tête à l'Est (43v-14) s'emparent du meilleur bilan NBA en pourcentage de succès devant le Thunder, leader à l'Ouest (45v-15d).

Cleveland battu à Milwaukee

Les Cleveland Cavaliers ont perdu sur le parquet des Milwaukee Bucks, toujours privés de Giannis Antetokounmpo, à l'issue d'un match très serré (118-116).

L'intérieur des "Cavs" Jarrett Allen (27 points, 11 rebonds) s'est battu au rebond pour inscrire le panier de la prolongation, qui n'a pas été validé, la balle ayant quitté sa main juste après la sirène.

Photo : AFP/VNA/CVN

La franchise de l'Ohio a joué sans son nouveau meneur James Harden, victime d'une fracture au pouce droit le 24 février. Les Cavaliers avaient laissé le vétéran All-Star "incertain" jusqu'au coup d'envoi, et le gardent pour l'instant avec l'effectif.

À Houston, le Turc Alperen Sengun a validé un triple-double (26 points, 13 rebonds, 11 passes) pour mener les Rockets au succès contre Sacramento (128-97).

En fin de soirée, Nikola Jokic a propulsé Denver à la victoire avec 30 points et 12 rebonds face à Boston 103 à 84.

Le Français Maxime Raynaud a compilé 11 points et 8 rebonds pour les Kings, son coéquipier et compatriote Killian Hayes 3 points (1 sur 9 au tir) et 3 passes en 20 minutes.

AFP/VNA/CVN