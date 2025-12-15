NBA : Curry piquant avec 48 points mais les Warriors perdent

Stephen Curry a flambé avec 48 points sans empêcher les Warriors de perdre, tandis que le rookie Kon Knueppel a encore été essentiel pour Charlotte le 14 décembre en NBA.

Photo : AFP/VNA/CVN

Curry royal avec 48 points

Une des légendes encore actives de la NBA avec LeBron James et Kevin Durant, Stephen Curry s'est rappelé à ses années de gloire avec une performance grandiose contre Portland : 48 points avec une précision diabolique de loin (12 sur 19).

Treize matches NBA ont vu un joueur marquer au moins 12 tirs de loin : Curry l'a fait 5 fois, son ex-coéquipier Klay Thompson trois, les cinq derniers étant partagés entre cinq autres joueurs.

Malgré la démonstration du quadruple champion NBA et de l'avance dans les 3e et 4e quarts-temps, les Golden State Warriors ont fini par perdre contre les Portland Trail Blazers de Jerami Grant (35 points) et Shaedon Sharpe (35 points) 136 à 131.

Golden State reste 8e à l'Ouest (13 victoires-14 défaites).

Après avoir vu les Phoenix Suns effacer un écart de 20 points dans le dernier quart-temps et passer devant à 12 secondes de la sirène, les Los Angeles Lakers ont eux fini par l'emporter 116 à 114.

LeBron James, qui a bénéficié de trois lancers francs décisifs à 3 secondes du buzzer, a compilé 26 points, 3 rebonds et 4 passes au relais de Luka Doncic (29 points, 6 passes).

Les Hawks sur le fil

Dans un match resté serré (11 points d'écart maximum), les Atlanta Hawks ont fini par triompher des Philadelphia 76ers 120 à 117.

Face aux 35 points de Paul George, l'ailier-fort Jalen Johnson a réussi son 4e triple-double consécutif (12 points, 10 rebonds, 12 passes). Il est devenu le 12e joueur NBA à réussir cette prouesse, le 2e cette saison avec Nikola Jokic.

Les 76ers avec Joel Embiid (22 points, 14 rebonds) mais sans Tyrese Maxey n'ont pas réussi à marquer dans la dernière minute de jeu.

Zaccharie Risacher a inscrit 15 points pour les Hawks, qui ont annoncé l'absence pour au moins deux semaines du Letton Kristaps Porzingis, malade.

Knueppel encore solide

Parmi les autres talents sélectionnés en juin lors de la draft (Cooper Flagg à Dallas, Dylan Harper à San Antonio, VJ Edgecombe à Philadelphie), Kon Knueppel, le choix No4, se construit tranquillement un solide dossier de rookie de l'année.

Le shooteur âgé de 20 ans a encore brillé avec 29 points à 11 paniers réussis sur 19 tentés (4 rebonds, 3 passes) et contribué à la victoire des Charlotte Hornets sur le parquet des Cleveland Cavaliers (119-111).

Arrivé dans une franchise en grande difficulté, Knueppel en profite pour se montrer avec un temps de jeu conséquent (19 pts en 33 min de moyenne).

Darius Garland a lui marqué 26 points et distribué 9 passes pour des "Cavs" loin de leur niveau de la saison passée, avec 15 succès et 12 défaites (7e à l'Est).

La franchise de l'Ohio a en plus annoncé l'absence pour plusieurs semaines de son intérieur Evan Mobley, dernier joueur d'une longue série victime d'une lésion à un mollet.

Gobert contre Raynaud

Le duel de pivots français a tourné à l'avantage du plus expérimenté, Rudy Gobert (7 points, 12 rebonds, 3 passes), vainqueur avec Minnesota de Sacramento (117-103).

Titulaire face à lui, le rookie Maxime Raynaud a compilé 8 points et 6 rebonds, face aux 24 points de Julius Randle.

AFP/VNA/CVN