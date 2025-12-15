Allemagne : le Bayern accroché pour la première fois à domicile par la lanterne rouge Mayence

Le Bayern est passé tout près d'un échec retentissant le 14 décembre face à la lanterne rouge Mayence : longtemps menés, les champions d'Allemagne ont sauvé l'essentiel mais concédé leur premier match nul à domicile (2-2), dont n'ont pas su profiter les poursuivants Leipzig et Dortmund, lors de la 14 e journée.

Intraitables depuis le début de la saison avec 12 victoires et un nul et 37 points pris sur 39, les Bavarois avaient l'habitude de ne laisser que des miettes à leurs adversaires. Leur seul faux pas jusqu'alors était un nul sur le terrain de l'Union Berlin, le 8 novembre (2-2).

Mayence, 18e et bon dernier de Bundesliga avec six points et un seul succès en treize rencontres, avait tout de la victime désignée pour une nouvelle correction. D'autant que le club rhénan avait l'habitude de repartir de Munich sur des scores fleuves : 6-0 en mars 2018, 6-1 en août 2019, 5-2 en janvier 2021, 6-2 en octobre 2022 et 8-1 en mars 2024.

Comme prévu, les visiteurs ont d'abord ployé face au rouleau compresseur bavarois.

Lennart Karl, le prodige de 17 ans, a ouvert le score à la 29e minute sur une remise de Serge Gnabry à l'issue d'un mouvement initié par Michael Olise et relayé par Harry Kane.

Le 9 décembre, Karl avait contribué à la victoire renversante du Bayern contre le Sporting Portugal (3-1) en Ligue des champions, devenant à 17 ans et 290 jours le plus jeune joueur à marquer dans trois matches consécutifs de C1 (contre Bruges, à Arsenal et contre le Sporting).

En dépit d'une domination outrageante des champions en titre (85% de possession, 11 tirs cadrés à 2 et sept corners à zéro), Mayence a réussi à recoller dans le temps additionnel de la première période grâce à une tête du défenseur Kacper Potulski à la réception d'un coup franc (45e+2).

La mainmise du Bayern, toujours aussi forte à la reprise, est restée stérile avec très peu de positions de frappe pour les joueurs de Vincent Kompany.

C'est Mayence qui a une nouvelle fois plombé l'ambiance avec un but de Jae-sung Lee d'une tête croisée qui a trompé Manuel Neuer (67e).

Des poursuivants à distance

Les Munichois ont pressé en fin de match mais se sont souvent heurtés au gardien Daniel Batz, qui n'a cependant rien pu faire face à Harry Kane qui a remis les deux équipes à égalité sur pénalty (87e).

"Quand vous affrontez des équipes qui se battent pour chaque point, elles savent bien défendre, elles savent protéger leur surface, elles savent faire des arrêts, des blocages... et c'est exactement ce qui s'est passé", a commenté le meilleur buteur du championnat (18 buts) au micro de DAZN.

Cette saison, le Bayern a subi sa seule défaite le 26 novembre en Ligue des champions à Arsenal (3-1).

Certes freiné en championnat, le Bayern peut voir venir car ses poursuivants ont eux aussi marqué le pas et restent à bonne distance. Le troisième, Dortmund (29 pts), n'a pu faire mieux qu'un nul 1-1 le 14 décembre à Fribourg.

Les joueurs de la Ruhr, réduits à dix après l'expulsion de Jobe Bellingham, n'ont pas profité du faux pas du RB Leipzig (29 pts), battu vendredi soir par l'Union Berlin (3-1) mais toujours dauphin grâce à une meilleure différence de buts.

Le 14 décembre au soir, Stuttgart est allé s'imposer 4-0 à Brême, ce qui lui permet de grimper à la sixième place (25 pts).

Lors de la prochaine journée, le 13 décembre, Leipzig recevra Leverkusen (4e) et Dortmund accueillera Monchengladbach (11e). Nul doute que, pour sa part, le Bayern se méfiera de son déplacement à Heidenheim, actuel avant-dernier.

