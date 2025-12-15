Angleterre : Arsenal sous surveillance, jour de fête à Sunderland

Manchester City et Aston Villa, tous deux vainqueurs le 14 décembre, ne lâchent pas d'une semelle le leader Arsenal avant les festivités de fin d'année, que le promu Sunderland a déjà célébrées contre l'ennemi Newcastle (1-0) dans un stade en ébullition.

Pour les émotions, il fallait être au Stadium of Light, où les Black Cats ont remporté dans une ambiance exceptionnelle le sulfureux "Wear-Tyne Derby", le premier disputé depuis dix ans en championnat à Sunderland.

Pour la course au titre, il fallait regarder Manchester City surclasser Crystal Palace (3-0) et voir Aston Villa renverser West Ham (3-2) au London Stadium, de l'autre côté de la capitale britannique.

Le leader Arsenal (1er, 36 pts) ne compte que deux points d'avance sur les "Citizens" et trois de plus que les "Villans" après 16 journées. Chelsea referme le Top-4 avec deux longueurs d'avance sur Palace, Liverpool et Sunderland.

Manchester United, à la huitième place, peut doubler ce trio s'il s'impose le 15 décembre à Old Trafford contre Bournemouth.

L'affiche du jour entre Sunderland et Newcastle s'est joué sur un but-gag, contre son camp, de l'attaquant Nick Woltemade.

La recrue la plus coûteuse de l'histoire des Magpies a voulu écarter un centre de Nordi Mukiele mais il a placé une tête imparable sous la barre de son gardien, crucifié au tout début de la seconde période (46e).

Cela ne pouvait pas faire plus plaisir aux supporters des Black Cats, extatiques au coup de sifflet final, au bout d'une rencontre que leurs héros ont mérité de gagner.

Le conte de fées du promu dirigé par Régis Le Bris se poursuit, mais le plus dur arrive probablement avec la Coupe d'Afrique des Nations (21 décembre-18 janvier) qui va le priver d'une demi-douzaine de joueurs.

Haaland, encore lui

Manchester City se rapproche lui des festivités de fin d'année avec un appétit de géant, porté par l'élan de quatre succès consécutifs en Premier League, cinq toutes compétitions confondues en ajoutant celui ramené du Real Madrid en milieu de semaine.

À Selhurst Park, le 14 décembre, les Citizens ont pris leur revanche sur Crystal Palace (3-0), leur bourreau de la dernière finale de Coupe d'Angleterre, grâce à un doublé d'Erling Haaland (41e, 88e) et un autre but de Phil Foden (69e).

Le serial-buteur norvégien compte 17 buts après 16 journées, six de plus que son actuel dauphin brésilien Igor Thiago de Brentford (11 buts).

Les supporters de Palace ont accompagné son deuxième but, sur pénalty, en chantant "Où étais-tu à Wembley?", en référence à sa finale perdue en coupe face aux Eagles en mai dernier.

Ceux d'Aston Villa sont passés par toutes les émotions à West Ham (3-2).

Ils ont été sonnés 29 secondes après le coup d'envoi par un but de Mateus Fernandes, le plus rapide de la saison en Premier League (1re, 0-1), ils ont retrouvé le sourire rapidement (9e, 1-1) puis l'ont perdu un quart d'heure après quand Jarrod Bowen a marqué (24e, 2-1).

Finalement, l'équipe d'Unai Emery s'en est sortie sur un doublé de Morgan Rogers (50e, 79e).

Nottingham Forest a par ailleurs enfoncé Tottenham (3-0) et son entraîneur Thomas Frank pour prendre un peu ses distances avec la zone rouge.

