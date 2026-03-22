Musk lance le projet "Terafab" pour fabriquer ses propres puces d'IA

Elon Musk a annoncé samedi 21 mars un projet visant à fabriquer des puces pour l'intelligence artificielle, la robotique et les centres de données dans l'espace, dernier projet en date lancé par l'homme le plus riche du monde.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le "Terafab", une installation de fabrication située près d'Austin, au Texas, aura pour objectif de produire un térawatt de puissance de calcul par an, a déclaré M. Musk.

Un térawatt équivaut à mille milliards de watts. Cela représente légèrement moins que la capacité totale de production d'électricité des États-Unis, selon un groupe industriel.

Le milliardaire américain a indiqué que le projet serait mené conjointement par son entreprise de véhicules électriques Tesla et sa société spatiale SpaceX.

Il n'a pas révélé le montant de l'investissement initial. Des précédents rapports des médias américains l'estiment entre 20 et 25 milliards de dollars.

Elon Musk, qui n'a pas d'expérience préalable dans le secteur des semi-conducteurs, a déclaré que Terafab était nécessaire car la demande en puissance de calcul de Tesla et SpaceX devrait largement dépasser celle des fournisseurs mondiaux de puces.

"Nous sommes très reconnaissants envers notre chaîne d'approvisionnement actuelle, notamment Samsung, TSMC, Micron et d'autres... mais il existe un rythme maximal auquel ils sont prêts à se développer", a-t-il déclaré.

"Ce rythme est bien inférieur à ce que nous souhaiterions... et nous avons besoin de ces puces, donc nous allons construire Terafab", a poursuivi l'entrepreneur. À terme, le projet vise à produire des puces capables de soutenir entre 100 et 200 gigawatts de puissance de calcul sur Terre, et un térawatt dans l'espace.

M. Musk n'a pas donné de calendrier pour la production de Terafab, et il a déjà, par le passé, promis des résultats ambitieux pour d'autres projets dans des délais serrés. Il a ajouté que Terafab contribuerait à faire de l'humanité une "civilisation galactique", capable d'exploiter les ressources d'autres planètes et étoiles.

AFP/VNA/CVN