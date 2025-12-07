Musk critique l'UE pour son amende contre le réseau social X

Le milliardaire américain de la tech Elon Musk a vivement critiqué samedi 6 décembre l'Union européenne (UE) pour une amende infligée à sa plateforme de réseaux sociaux X pour violation des règles de transparence, avertissant que sa réponse ciblerait les responsables de cette sanction.

"L'UE a imposé cette amende démente non seulement à (X), mais aussi à moi personnellement, ce qui est encore plus fou !" a écrit le Pdg de Tesla sur X. "Par conséquent, il semblerait approprié que notre réponse ne s'applique pas seulement à l'UE, mais aussi aux individus qui ont pris cette mesure contre moi."

Il a suivi avec un autre message, déclarant : "L'UE devrait être abolie."

La décision de l'UE a déjà suscité de vives critiques de la part de responsables américains, qui ont dépeint l'amende comme une attaque contre les droits plus larges à la liberté d'expression et ont affirmé que les entreprises américaines sont injustement ciblées, ont rapporté des médias locaux.

Le président américain Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane supplémentaires à l'UE si elle continue de pénaliser les géants américains de la tech.

La Commission européenne a imposé vendredi une amende de 120 millions d'euros (environ 140 millions de dollars) à X pour violation de ses obligations de transparence en vertu du règlement sur les services numériques (DSA) de l'UE.

La pénalité découle de trois violations distinctes de la DSA, notamment la conception trompeuse de la coche bleue de X, le manque de transparence dans son dépôt publicitaire et le fait que la plateforme n'ait pas fourni aux chercheurs l'accès aux données internes de la plateforme.

L'utilisation de la "coche bleue", que tout utilisateur peut obtenir en payant, pour désigner les "comptes vérifiés" expose les utilisateurs à des escroqueries, y compris à l'usurpation d'identité et à d'autres formes de manipulation, selon la Commission.

Elle a ajouté que le dépôt publicitaire de X ne répond pas aux exigences de transparence et d'accessibilité de la DSA, et que la plateforme ne remplit pas non plus son obligation de fournir aux chercheurs l'accès à ses données internes.

