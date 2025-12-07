Le panda géant, témoin de longue amitié entre la France et la Chine

" Yuan Meng, viens manger ! " À l'appel de son soigneur, le panda géant accourt à petits pas et s'assoit pour dévorer son bambou. De retour en Chine depuis deux ans après un séjour en France, Yuan Meng, âgé de 8 ans, s'est parfaitement adapté à la vie dans sa région natale.

Yuan Meng est vif, actif et possède un grand appétit, d'après une employée de la Base de recherche de Chengdu sur l'élevage des pandas géants (Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding) où habite Yuan Meng.

En 2012, Huan Huan et Yuan Zai, nés à la base de Chengdu, sont partis pour le ZooParc de Beauval en France dans le cadre de la coopération sino-française sur la reproduction des pandas géants. Leur petit, Yuan Meng, né en 2017, est devenu le premier panda géant né en France. Mme Brigitte Macron en est la marraine.

En 2021, Huan Huan a donné naissance à des jumelles, Huan Li Li et Yuan Du Du. Seul zoo français hébergeant des pandas, le ZooParc de Beauval voit en cette famille ses superstars. Depuis l'arrivée de pandas en 2012, sa fréquentation annuelle est passée de 600.000 à deux millions de visiteurs en 2024.

Conformément à un accord bilatéral, les petits nés à l'étranger doivent revenir en Chine avant l'âge de quatre ans pour éviter la consanguinité. Ainsi, en juillet 2023, Yuan Meng a entamé, au regret de ses nombreux fans en France, son voyage de retour dans son pays natal.

Le 26 novembre 2025, à leur tour, les pandas Huan Huan et Yuan Zai sont arrivés par vol spécial à l'aéroport Shuangliu de Chengdu, mettant fin à leur séjour de 13 ans dans l'Hexagone.

Dans le district de Baoxing à Ya'an, ville située à quelque 200 km de Chengdu, l'église catholique de Dengchigou, mélange d'architecture du sud du Sichuan et de style gothique, se dresse dans la montagne. C'est là qu'en 1869, le naturaliste français Armand David a révélé au monde scientifique l'existence du panda géant.

Aujourd'hui, une grande partie des bâtiments est dédiée à l'éducation scientifique sous le nom de "Musée des origines du panda géant". Il témoigne des efforts de protection de la Chine, de la signification du Parc national du panda géant, et de l'amitié sino-française portée par le panda.

Dans le sud-ouest de la Chine, les forêts des monts Min, Qionglai, Daxianglng et Xiaoxiangling constituent l'habitat principal du panda. Depuis la fondation des premières réserves en 1963 jusqu'à la création du Parc national du panda géant en 2021, couvrant le Sichuan, le Shaanxi et le Gansu, son statut est passé d'"en danger" à "vulnérable".

Pour protéger l'habitat commun, la Chine et la France ont renforcé ces dernières années leur coopération en matière de protection de la nature, notamment dans les parcs nationaux. En 2024, les autorités des deux pays ont convenu de promouvoir un partenariat entre le Parc national du panda géant de Chine et le Parc national des Pyrénées français, collaborant sur la biodiversité, la protection des espèces, la gouvernance communautaire, l'éducation et la formation.

L'année 2025 marque le 61e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-françaises. Le panda géant, cet ambassadeur au pelage duveteux, a bâti un pont d'amitié unique entre les deux pays. Pour protéger la Terre et servir l'intérêt commun de l'humanité, la Chine et la France continuent d'avancer ensemble.

