Le président chinois Xi Jinping rencontre la Première ministre italienne Giorgia Meloni

Photo: Xinhua/VNA/CVN

Notant que la Chine et l'Italie se trouvent aux deux extrémités de l'ancienne Route de la soie, M. Xi a déclaré que les échanges amicaux traditionnels entre les deux pays ont contribué de manière significative aux échanges globaux et à l'apprentissage mutuel entre les civilisations orientale et occidentale, ainsi qu'au progrès de l'humanité.

L'esprit de paix et de coopération, d'ouverture et d'inclusion, d'apprentissage mutuel et de bénéfices mutuels de la Route de la soie est un trésor commun des deux pays, a poursuivi M. Xi.

Face à l'accélération des changements mondiaux sans précédent depuis un siècle, les pays pourront soit progresser ensemble grâce à la connectivité et à l'unité, soit reculer séparément en se fermant et en se divisant. La Chine et l'Italie doivent maintenir et promouvoir l'esprit de la Route de la soie, envisager et développer leurs relations bilatérales dans une dimension historique, une hauteur stratégique et une perspective à long terme, et faire en sorte que leurs relations soient stables et approfondies, a ajouté M. Xi.

Selon lui, le développement sain et stable des relations sino-italiennes est conforme aux intérêts communs des deux pays et de leurs peuples. Malgré les profonds changements que traverse le paysage international, l'attachement de la Chine à apprécier et à développer ses relations avec l'Italie n'a pas changé, la nature de la coopération gagnant-gagnant dans les relations sino-italiennes n'a pas changé, et l'amitié entre les deux peuples n'a pas changé, a-t-il souligné.

M. Xi a appelé les deux parties à perpétuer la tradition d'échanges amicaux, et à continuer de comprendre et de respecter les voies de développement de chacun. Notant que la Chine et l'Italie ont des avantages industriels complémentaires et représentent des opportunités l'une pour l'autre, M. Xi a indiqué que les deux parties devaient adhérer à l'ouverture mutuelle et à la coopération.

Le troisième plénum du 20e Comité central du Parti communiste chinois vient de s'achever, et la Chine continuera à promouvoir une ouverture de haut niveau, à donner une forte impulsion à la modernisation chinoise, et à apporter de nouvelles opportunités à l'élargissement de la coopération avec l'Italie et d'autres pays, a assuré M. Xi.

Il a indiqué que la Chine était prête à travailler avec l'Italie pour optimiser et améliorer la coopération traditionnelle dans les domaines tels que le commerce et l'investissement, la fabrication, ainsi que l'innovation technologique, et explorer la coopération dans des domaines émergents comme les véhicules électriques et l'intelligence artificielle.

Photo: Xinhua/VNA/CVN

M. Xi a affirmé que la Chine invitait les entreprises italiennes à investir en Chine et qu'elle était disposée à importer davantage de produits de qualité en provenance d'Italie. Il est à espérer que l'Italie fournira un environnement commercial équitable, transparent, sûr et non discriminatoire aux entreprises chinoises pour qu'elles se développent dans le pays, a-t-il ajouté.

Les deux parties doivent chérir les réalisations dans les échanges culturels et l'apprentissage mutuel, promouvoir l'héritage et l'innovation culturels, et renforcer l'amitié entre les deux peuples, a suggéré M. Xi.

Il a par ailleurs indiqué que la Chine soutenait l'Italie dans l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 2026 et souhaitait voir le pays prendre des mesures en matière de visas afin de faciliter les voyages des citoyens chinois en Italie.

M. Xi a souligné que dans la mondialisation économique, seul le maintien de l'ouverture et de la coopération dans les chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales permettrait un développement gagnant-gagnant. La Chine adhère à la voie du développement pacifique et ne recherche jamais l'hégémonie, et est prête à partager les opportunités de développement avec d'autres pays, a-t-il ajouté.

Il est à espérer que l'Italie comprendra et soutiendra le concept de développement de la Chine et jouera un rôle constructif dans la promotion du dialogue et de la coopération entre la Chine et l'Europe, et dans la promotion active d'un développement positif et stable des relations Chine - UE, a déclaré M. Xi.

Mme Meloni a pour sa part noté que, en tant que pays dotés d'une civilisation ancienne, l'Italie et la Chine s'étaient toujours appréciées et avaient toujours appris l'une de l'autre. La situation internationale actuelle subit des changements profonds, et la Chine - en tant que pays majeur important - joue un rôle irremplaçable dans la gestion des défis mondiaux.

L'Italie attache une grande importance au statut et au rôle internationaux de la Chine, et est prête à perpétuer l'esprit de la Route de la soie, à favoriser un partenariat plus étroit et de plus haut niveau avec la Chine, à ouvrir un nouveau chapitre pour le partenariat stratégique global entre les deux pays, et à apporter de nouvelles contributions à la paix et au progrès dans le monde, a-t-elle fait savoir.

Mme Meloni a affirmé que l'Italie adhérait à la politique d'une seule Chine et espérait renforcer le dialogue et la coopération avec la Chine, exploiter le potentiel de coopération, approfondir la coopération bilatérale dans les domaines tels que le commerce, l'investissement, les véhicules électriques et l'intelligence artificielle, renforcer les échanges entre les peuples et encourager davantage de produits italiens à entrer sur le marché chinois.

L'Italie s'oppose au découplage et au protectionnisme, et est prête à jouer un rôle positif pour approfondir et consolider davantage les relations UE - Chine, a noté Mme Meloni.

Les deux parties ont publié un plan d'action 2024-2027 sur le renforcement de leur partenariat stratégique global.

Xinhua/VNA/CVN