Muay Thai Rampage x Road To ONE : demi-finale du tournoi au Vietnam

Après le succès du tour de qualification, les demi-finales du tournoi Muay Thai Rampage x Road To ONE au Vietnam se tiendront officiellement le 21 juillet au soir, au Saigon Sports Club.

En mai dernier, 16 des meilleurs jeunes boxeurs nationaux et étrangers se sont inscrits et affrontés durement pour remporter une place en demi-finales. De graines de champions aux performances notables dans des tournois majeurs, à des grands noms d'arènes professionnelles, les boxeurs ont créé des compétitions féroces, considérées comme des matchs de Muay Thai de haut rang. La communauté de fans a passé une soirée de Muay Thai mémorable et tous sont extrêmement excités à l’approche de la demi-finale.

Le 21 juillet, le tournoi Muay Thai Rampage x Road To ONE au Vietnam devrait comprendre quatre matchs principaux, où huit boxeurs s'affronteront pour remporter le droit d'accéder au tour final. Les paires s'affronteront selon une liste préalablement établie. Avec le talent et l'expérience des combattants, cette demi-finale s'annonce comme un rendez-vous à ne pas manquer.

L’événement opposera le Champion du monde 2024 Huynh Ha Huu Hiêu à Hoàng Khanh Mai, vice-champion et talent exceptionnel de l'équipe de Hanoï. De nombreux téléspectateurs voient ce duel comme une grande bataille entre le Muay Thai du Sud et du Nord.

Lê Hoang Duc - boxeur vétéran de renom, détenteur de nombreux titres, affrontera quant à lui Duong Duc Bao - un jeune boxeur actuellement Grand Maître National, médaillé d’or de Muay Thai au Vietnam et médaille d'argent des SEA Games également détenteur de 32 médailles de bronze mondiales. Cette compétition intergénérationnelle est-elle aussi très attendue.

Ces deux combats feront office de matchs d'ouverture de la demi-finale de la compétition Road To ONE.

Le Muay Thai Rampage organisé par Shadow Entertainment est toujours un événement de Muay Thai très attendu. Aujourd'hui, avec une qualité de matchs de plus en plus élevée, il promet de continuer à être rendez-vous important dans l'industrie des arts martiaux, offrant des terrains de jeu professionnels aux boxeurs nationaux et étrangers.

Le tournoi sera diffusé en direct le 21 juillet 2024 à 18h00 sur la Fanpage et la chaîne Youtube de Muay Thai Rampage.

Texte et photo : Minh Thu/CVN