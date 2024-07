Une sprinteuse vietnamienne obtient une wildcard pour les JO de Paris

>> Le Vietnam remporte son 13e billet pour les JO de Paris 2024

>> JO de Paris 2024 : 13 billets pour le Vietnam

>> Le Vietnam en tête aux Championnat d'Asie du Sud-Est d'aviron et de canoë 2024

>> Une nageuse vietnamienne reçoit une wildcard pour les JO de Paris

>> Le Vietnam a déjà 15 qualifiés pour les JO de Paris 2024

Photo : VNA/CVN

Jeudi 4 juillet, la Fédération d'athlétisme du Vietnam a annoncé avoir reçu une lettre des Mondiaux d'athlétisme (World Athletics) confirmant une wildcard pour Trân Thi Nhi Yên.

Nhi Yên est la sprinteuse numéro un du Vietnam après s'être hissée dans le top 100 des qualifications olympiques. Elle est également la seule athlète vietnamienne à avoir participé aux cinq tournois obligatoires sur la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, condition obligatoire pour obtenir une wildcard.

Avant Nhi Yên, le Vietnam comptait 15 qualifications olympiques. Il s'agit du cycliste Nguyên Thi Thât, des nageurs Nguyên Huy Hoàng et Vo Thi My Tiên, des tireurs Trinh Thu Vinh et Lê Thi Mông Tuyên, de l'haltérophile Trinh Van Vinh, de la kayakiste Nguyên Thi Huong, du rameur Pham Thi Huê, des badistes Nguyên Thuy Linh et Lê Duc Phât, des boxeuses Vo Thi Kim Anh et Hà Thi Linh, des archers Lê Quôc Phong et Dô Thi Anh Nguyêt et de la judoka Hoàng Thi Tinh.

VNA/CVN