Le Vietnam sera présent au Championnat par équipe de golf amateur d’Asie du Sud-Est 2024

Photo d'illustration : chinhsachcuocsong.vnanet.vn

Le tournoi, qui aura lieu au Seletar Country Club, verra la participation de plusieurs autres pays, dont l'Indonésie, la Malaisie, le Myanmar, le Laos, Singapour, les Philippines, la Thaïlande, le Cambodge, et d’une délégation invitée de Hong Kong (Chine).

Selon Vu Nguyên, vice-président et secrétaire général de l'Association vietnamienne de golf (VGA - Vietnamese Golf Association), l'équipe vietnamienne vise quatre à cinq médailles, dont une à deux d'or, et se concentrera sur la Putra Cup, le trophée le plus prestigieux du tournoi.

VNA/CVN