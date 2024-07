Cérémonie de départ de la délégation vietnamienne participant aux JO de Paris

>> JO de Paris 2024 : 13 billets pour le Vietnam

>> Le Vietnam a déjà 15 qualifiés pour les JO de Paris 2024

>> Une sprinteuse vietnamienne obtient une wildcard pour les JO de Paris

Photo : VNA/CVN

Le directeur de l'Autorité des sports du Vietnam, Dang Hà Viêt, chef de la délégation vietnamienne, a souligné que pendant l'entraînement, les sportifs reçoivent toujours une attention et un encouragement opportun des dirigeants du Parti et de l'État, ainsi que du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Pour se préparer au plus grand et intense compétition multisports du monde, ces derniers temps, l'Autorité des sports du Vietnam a demandé aux unités compétentes de préparer soigneusement les forces et les conditions nécessaires pour que la délégation vietnamienne obtienne les meilleurs résultats, a-t-il fait savoir.

Photo : VNA/CVN

La délégation vietnamienne aux JO de Paris 2024 comprend 39 membres, dont 16 sportifs, 16 entraîneurs, experts et deux médecins. Les 16 sportifs vietnamiens concourent dans 11 des 32 sports lors du plus grand événement multisports du monde.

Lors de la cérémonie, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoàng Dao Cuong, a demandé aux membres de la délégation vietnamienne de concourir avec honnêteté, noblesse, ténacité et créativité ; de se dépasser pour atteindre les meilleures réalisations.

À cette occasion, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hung, a remis le drapeau symbolisant la détermination à concourir au chef de la délégation vietnamienne aux JO de Paris 2024, Dang Hà Viêt.

VNA/CVN