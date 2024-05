Découvrez les huit boxeurs de la demi-finale du Muay Thai Rampage x Road to ONE : Vietnam

Les meilleurs combattants vietnamiens de Muay Thai, tels que Truong Cao Minh Phat et Huynh Hoàng Phi, ont passé assez facilement le tour de qualification de l'événement "Muay Thai Rampage x Road To ONE : Vietnam", qui a eu lieu dimanche soir 19 mai au Saigon Sports Club (Hô Chi Minh-Ville).

Le match que de nombreux fans attendaient était le duel entre Truong Cao Minh Phat et Phan Huy Hoàng. Il s’agissait d’un match assez équilibré dans la catégorie poids mouche (moins de 62 kg pour les hommes). Même s'il était considéré comme l'outsider face à Minh Phat, Huy Hoàng s’est bien battu lors des deux premiers rounds mais Truong Cao Minh Phat a finalement gagné par KO.

L'adversaire attendu de Minh Phat pour la division poids mouche est le boxeur marocain Walid Sakhraji, qui a battu Nguyên Duy Thuân en un seul round.

En demi-finale en juillet prochain, Walid Sakhraji affrontera Nguyên Hao Hiêp, tandis que Truong Cao Minh Phat rencontrera Phan Trong Quy. Cela promet un match final "de rêve" pour le Muay Thai vietnamien avec la possibilité de voir deux compatriotes sur le ring.

Pendant ce temps, dans la catégorie des poids paille (moins de 57 kg pour les hommes), le boxeur Nguyên Thanh Thoan a dû s’employer pour surpasser Vo Thanh Tùng. Huynh Hoàng Phi a remporté une victoire étriqué sur Nguyên Tân An. Le boxeur Huynh Van Tuân a battu Bùi Trân Tân Tai, et Vu Dai Luât a battu Vo Minh Nghia.

En demi-finale de cette catégorie de poids, Huynh Hoang Phi rencontrera Vu Dai Luât, tandis que Nguyên Thanh Thoan affrontera Huynh Van Tuân.

L'événement "Muay Thai Rampage x Road To ONE : Vietnam" offre une valeur totale de prix allant jusqu'à six milliards de dôngs, dont deux contrats pour participer au One Championship. Il s'agit du plus grand tournoi de Muay Thai jamais organisé au Vietnam.

Texte et photo : Minh Thu/CVN