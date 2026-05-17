MotoGP : Alex Marquez redore le blason de Ducati, journée noire pour Aprilia

Ducati retrouve le sourire, Aprilia fait grise mine : Alex Marquez (Ducati-Gresini) a fait oublier l'absence sur blessure de son frère Marc en remportant la course sprint samedi 16 mai en Catalogne, alors que l'autre constructeur italien a connu une journée noire.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Alors que son aîné se remet d'une double opération du pied et de l'épaule droits subie dimanche dernier, le cadet des frères Marquez a redoré le blason de Ducati, qui connaît pourtant un début de saison difficile.

Troisième sur la grille, le Catalan a bien démarré sur ses terres avant de prendre la tête à la mi-course, puis il a résisté in extremis au retour de son compatriote Pedro Acosta (KTM).

"J'ai essayé de garder mon rythme et de rester bien concentré dans les derniers tours. Mon pneu avant commençait à souffrir à la fin mais j'ai réussi à tenir donc je suis très content", a affirmé Alex Marquez, qui l'a emporté avec le plus faible écart de l'histoire en sprint.

Parti en pole, le "Tiburon" (Requin) est venu mourir à seulement 41 millièmes de secondes de son adversaire au bout des 12 tours de course.

"Je sais que ma KTM n'a pas encore le niveau de la Ducati mais je pense qu'on peut se satisfaire de cette deuxième position car on a bien fini la course", a lâché Acosta sans cacher sa déception pour tenter de se consoler.

L'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) a complété le podium pour embellir encore un peu plus la journée du constructeur sextuple champion du monde en titre et faire plaisir à la légende Valentino Rossi, qui a exulté avec la troisième place de son protégé. Son autre pilote, Franco Morbidelli, avait par ailleurs créé la surprise en décrochant la deuxième place sur la grille.

Martin chute encore

Le double champion du monde italien Francesco Bagnaia (Ducati) a, lui, connu une journée contrastée à Montmelo.

Photo : AFP/VNA/CVN

Seulement 13e des qualifications après avoir échoué à rejoindre la Q2, le Turinois s'est bien repris en course sprint en prenant une encourageante sixième place.

Six jours après son triplé historique lors du Grand Prix de France au Mans, Aprilia a sombré samedi et n'a pas su profiter de l'absence de Marc Marquez pour continuer de creuser l'écart au championnat.

Le leader italien Marco Bezzecchi, seulement 12e sur la grille après une chute en qualifications, a terminé à une décevante neuvième place, alors que l'Espagnol Jorge Martin a encore chuté et n'a pas terminé la course. Déjà tombé deux fois vendredi, le Madrilène, neuvième sur la grille, a récidivé samedi et devra rebondir dimanche.

Le Français Johann Zarco (Honda-LCR) peut être satisfait de sa journée. Surprenant cinquième des qualifications, le vétéran de la grille a également terminé cinquième du sprint après un départ tonitruant où il s'était emparé de la deuxième place, avant de voir les motos européennes, supérieures à sa machine, le dépasser irrémédiablement.

"Je suis très content de ce départ et du premier tour (...) mais il nous en manque beaucoup pour pouvoir suivre le rythme des meilleurs", a souligné Zarco.

L'autre Français, Fabio Quartararo (Yamaha), a pris une belle septième place en qualifications, mais en course il n'a pu faire mieux que 13e, en raison notamment d'un gros déficit de vitesse en ligne droite.

AFP/VNA/CVN







