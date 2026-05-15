Tour d'Italie : Ballerini dans un jeu de quilles

Sur les pavés mouillés de Naples, l'Italien Davide Ballerini a profité d'un jeu de quilles dans le dernier virage pour décrocher une première victoire inattendue dans le Giro, jeudi 14 mai lors de la sixième étape.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Après une journée paisible, tout était en place pour un sprint massif au pied du Vésuve lorsqu'une pluie fine a transformé le dernier kilomètre en patinoire et fait dérailler le scénario écrit à l'avance.

Paul Magnier, Jonathan Milan et Dylan Groenewegen étaient dans les starting-blocks pour en découdre dans le dernier faux-plat montant. Mais il restait ce virage à droite à négocier, à 400 mètres du but, déjà compliqué à apprivoiser en temps normal à ces vitesses et qui est devenu carrément dangereux avec la pluie.

Et ce que beaucoup de coureurs craignaient dès le départ de l'étape est arrivé lorsque deux coéquipiers de Groenewegen (Unibet Rose Rockets) sont partis en glissade, entraînant dans leur chute plusieurs sprinteurs et en retardant d'autres comme Paul Magnier et Jonathan Milan, très énervé après coup.

"Heureusement, j'ai réussi à rester sur mon vélo. Mais, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi ils ont proposé un final aussi compliqué. On savait que ce serait hyper glissant en cas de pluie sur les pavés. Avec deux gouttes d'eau, on a eu un énorme bazar", a pesté le colosse de Lidl-Trek, toujours bredouille dans ce Giro.

"J'étais parmi les plus forts aujourd'hui... c'est vraiment dommage", a déploré pour sa part Magnier, qui n'est pas tombé non plus mais a été obligé de mettre pied à terre avant de repartir et réussir une remontée fantastique pour terminer troisième.

De quoi alimenter de gros regrets pour le Français qui avait coché cette étape au profil parfait pour lui, même s'il a tout de même conforté son avance en tête du classement par points pour le maillot cyclamen.

"J'ai entendu : go, go, go"

De tout ce chaos, c'est Davide Ballerini qui allait surgir pour cueillir, à 31 ans, sa première victoire dans un grand Tour, devant le Belge Jasper Stuyven, un coéquipier de Magnier.

"J'espérais gagner une étape mais pas aujourd'hui", a expliqué l'Italien qui était au service de son coéquipier Matteo Malucelli, le sprinteur désigné d'Astana.

"Mais quand les deux premiers mecs sont tombés, j'ai entendu dans l'oreillette: +go, go, go, vas-y, il y a un écart+. J'ai appuyé sur les pédales et j'ai prié pour que la ligne arrive vite", a raconté le coureur de Cantu, "enfin" récompensé, à sa sixième participation au Giro, au moment où il l'attendait "le moins".

Vendredi 15 mai, le Giro va prendre de l'altitude pour la première grande explication attendue entre les favoris lors de l'étape la plus longue de cette 109e édition (244 km), avec une ascension mythique pour finir, celle du Blockhaus (13,6 km à 8,4%).

"C'est clair qu'on aura des écarts", a souligné Jai Hindley, co-leader de Red Bull Bora, qui sait de quoi il parle puisqu'il avait construit sa victoire dans le Giro en 2022 sur ces pentes des Abruzzes.

L'étape dira aussi ce que peut vraiment espérer dans ce Giro le Portugais Afonso Eulalio, porteur du maillot rose avec une avance de 2 min 51 sec sur Igor Arrieta depuis leur échappée rocambolesque de la veille, et plus de six minutes sur les favoris.

"Honnêtement je n'en sais rien, a déclaré le maillot rose à Naples. Ce sera une surprise pour vous comme pour moi. Tous les coureurs du classement général voudront se dévoiler et je me prépare à souffrir autant que je peux pour conserver ce beau maillot."

AFP/VNA/CVN