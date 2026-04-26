MotoGP : Marc Marquez (Ducati) remporte sous la pluie le sprint du Grand Prix d'Espagne

L'Espagnol Marc Marquez (Ducati), septuple champion du monde de MotoGP, a remporté samedi 25 avril le sprint du Grand Prix d'Espagne, quatrième manche de la saison à Jerez de la Frontera en Andalousie, une course folle marquée par nombre de chutes.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Marc Marquez, toujours convalescent après une blessure à l'épaule droite il y a six mois, s'est montré le meilleur et le plus rapide sur les 12 tours du sprint, devant son coéqipier chez Ducati, l'Italien Francesco "Pecco" Bagnaia.

Ses compatriotes Franco Morbidelli (Ducati-VR46) et Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) finissent à de belles 3e et 5e places, encadrant la KTM du Sud-Africain Brad Binder.

En revanche, le Français Johann Zarco (Honda-LCR), 2e sur la grille sur une piste humide samedi matin, s'est fait doubler malgré une belle résistance et finit à la 8e place, juste derrière son compatriote niçois et champion du monde 2021, Fabio Quartararo (Yamaha), 7e.

Intouchable depuis la fin de la saison 2025, avec cinq victoires d'affilée, et favori pour le titre cette année, l'Italien Marco Bezzecchi sur Aprilia s'est fait également piéger par la pluie et a chuté pour finir 17e à trois tours du leader.

Alex Marquez, frère cadet de Marc, sur sa Ducati-Gresini, est également tombé à quatre tours de la fin du sprint.

Compte tenu des conditions météo, la direction de la course avait autorisé les concurrents à changer de moto, à 10 tours de la fin.

C'est ce qu'a fait Marc Marquez après être lui aussi tombé sous la pluie en fin de course. En allant chercher sa deuxième monture dans les stands, il est passé par une étendue d'herbe au lieu du chemin imposé, mais cela ne lui a valu aucune pénalité.

Les pilotes disputeront dimanche à 15h00 (13h00 GMT) la course du Grand Prix d'Espagne sur 25 tours.

AFP/VNA/CVN