Espagne : le Real Madrid s'impose contre Oviedo, Mbappé conspué

Condamné à une saison blanche 10 mai face au FC Barcelone, le Real Madrid s'est imposé (2-0) jeudi 14 mai en Liga face à Oviedo, déjà relégué, au terme d'un match terne qui a vu Kylian Mbappé, remplaçant, recevoir une bronca de la part de ses supporters.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Absent depuis fin avril pour une blessure aux ischio-jambiers, l'attaquant français a été copieusement sifflé par le public du stade Santiago Bernabéu lors de sa sortie à l'échauffement puis lors de son entrée en jeu à la 68e minute, et à chaque ballon touché ensuite.

Cette première bronca depuis son arrivée à Madrid en 2024 ne l'a pas empêché de terminer la rencontre avec une passe décisive sur le second but inscrit par l'Anglais Jude Bellingham (80e, 2-0), mais elle vient confirmer l'agacement d'une partie des supporters merengues.

Cette victoire n'a aucune conséquence au classement pour les Madrilènes, assurés de finir dauphins du FC Barcelone, avec onze points de retard sur le champion blaugrana et onze d'avance sur le 3e, Villarreal, à deux journées de la fin du championnat.

L'absence de Mbappé pour le Clasico dimanche dernier, au terme duquel le Barça a officiellement été sacré champion d'Espagne, condamnant le Real à une saison blanche, a relancé les polémiques en Espagne sur son attitude jugée trop individualiste.

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Certains supporters, agacés par son comportement, sont allés jusqu'à réclamer son départ sur les réseaux sociaux après un voyage controversé - bien qu'autorisé par le club - en Sardaigne début mai alors que ses coéquipiers avaient un match à jouer contre l'Espanyol Barcelone en Liga.

D'autres lui ont reproché d'avoir quitté le centre d'entraînement en souriant jeudi dernier 7 mai, juste après la violente altercation entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde.

La superstar française vit une deuxième saison frustrante sous le maillot merengue, brillante sur le plan individuel avec 41 buts en 42 matches, mais encore une fois sans trophée majeur.

Son retour sur les terrains est néanmoins une bonne nouvelle sur le plan sportif, quelques heures après l'annonce de la liste des 26 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin - 19 juillet), dont Mbappé sera l'une des têtes d'affiche.

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