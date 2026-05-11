MotoGP

Martin remporte le GP de France devant Bezzecchi, Quartararo sixième

L'Espagnol Jorge Martin (Aprilia) a remporté le Grand Prix de France, cinquième manche sur 22 du championnat du monde de MotoGP, devant son coéquipier italien Marco Bezzecchi, dimanche 10 mai sur le circuit Bugatti du Mans.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le champion du monde 2024, déjà vainqueur du sprint samedi 9 mai, a décroché sa première victoire le dimanche 10 mai depuis le GP d'Indonésie en septembre 2024 et revient à une longueur de Bezzecchi au championnat.

"C'est incroyable, je peux juste dire +Vive la France+ ! Je suis si reconnaissant envers mes proches, l'équipe et les supporters, je n'ai pas de mots... C'était une superbe course", a savouré Martin.

Le Madrilène a offert sa première victoire au Mans à Aprilia, qui a même réalisé un triplé avec la troisième place du Japonais Ai Ogura, pilote de l'équipe satellite Trackhouse qui monte sur le podium pour la première fois de sa carrière. Il est le premier Nippon sur un podium de MotoGP depuis 2012.

L'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) a arraché la quatrième place dans le dernier tour en dépassant l'Espagnol Pedro Acosta (KTM), alors que le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a terminé en sixième position après une très belle course sous les yeux de son ami Isack Hadjar, pilote de Formule 1 chez Red Bull qui a agité le drapeau à damier.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Top 10 est complété par les Italiens Enea Bastianini (KTM-Tech3/7e) et Luca Marini (Honda/10e), et les Espagnols Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse/8e) et Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini/9e).

L'autre Français de la grille, Johann Zarco (Honda-LCR), qui l'avait emporté sous la pluie en 2025, a cette fois pris la 11e place alors que les averses annoncées n'ont finalement pas eu lieu pendant la course.

En l'absence du champion du monde en titre espagnol Marc Marquez, rentré samedi soir 9 mai à Madrid pour se faire opérer après s'être fracturé le cinquième métatarse du pied droit lors de la course sprint, Ducati a encore connu une journée noire.

L'Italien Francesco Bagnaia, qui s'élançait en pole position, a en effet chuté au 16e tour alors qu'il était deuxième et aucune Desmosedici officielle n'était donc à l'arrivée du Grand Prix.

Au lendemain de leur victoire (2-0) à Bastia dans un match interrompu à la 91e minute par des jets de fumigènes, les footballeurs du Mans ont fêté leur accession à la Ligue 1, qui doit encore être validée par les instances, en s'offrant un bain de foule au circuit Bugatti, situé juste à côté de leur antre, le stade Marie-Marvingt.

AFP/VNA/CVN