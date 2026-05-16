Tour d'Italie: Jonas Vingegaard s'impose en solitaire lors de la première arrivée au sommet

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|Le Danois Jonas Vingegaard vainqueur de la 7e étape du Tour d'Italie au sommet du Blockhaus, le 15 mai 2026.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Le leader de Visma-lease a bike a attaqué à 5,5 km de l'arrivée pour devancer l'Autrichien Felix Gall (Decathlon CMA CGM) de 13 secondes, un écart moins imposant qu'on pouvait le prévoir, au sommet de cette montée brutale des Abruzzes (13,6 km à 8,4%).
Considéré comme le principal outsider du Danois, Giulio Pellizzari a été le seul à réussir à suivre un temps le démarrage de Vingegaard.
Mais l'Italien a présumé de ses forces et a craqué un kilomètre plus loin pour finir à un peu plus d'une minute du vainqueur, en quatrième position derrière son coéquipier Jay Hindley et devant Ben O'Connor.
Le jeune grimpeur français Mathys Rondel termine sixième à 1:29.
Le maillot rose reste sur les épaules du Portugais Afonso Eulalio, qui comptait plus de six minutes d'avance au départ et s'est battu comme un lion avant de lâcher prise 200 m avant l’attaque de Vingegaard.
Il a terminé à moins de trois minutes du Danois qui, pour sa première participation au Giro, devient le 115e coureur de l'histoire à avoir gagné une étape sur chacun des trois grands Tours.
AFP/VNA/CVN