Cissy Houston, chanteuse de gospel et mère de Whitney, est morte à 91 ans

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

"C'est avec le cœur lourd que j'annonce la mort de notre bien-aimée reine Cissy Houston aujourd'hui! S'il vous plaît gardez la famille Houston dans vos prières", a écrit Pat Houston sur Instagram.

De son vrai nom Emily Drinkard, Cissy Houston était une chanteuse de soul et de gospel et a mené une carrière en tant que choriste d'Elvis Presley et Aretha Franklin au sein du groupe The Sweet Inspirations.

Elle a enregistré des centaines de chansons, dans tous les genres de musique, sa voix pouvant se retrouver sur des morceaux de Jimi Hendrix comme de Beyoncé.

Durant sa carrière solo, elle a remporté deux Grammy pour ses albums Face to Face et He Leadeth Me à la fin des années 90.

Sa fille, Whitney Houston, était l'une des plus grandes chanteuses américaines. Elle était notamment connue pour ses tubes comme I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) et I Will Always Love You. Elle a été retrouvée morte noyée dans sa baignoire en 2012, à 48 ans.

Cissy Houston était également la tante des chanteuses Dionne Warwick and Dee Dee Warwick et une cousine de la chanteuse d'opéra Leontyne Price.

AFP/VNA/CVN