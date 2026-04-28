Mbappé, pas d'inquiétude pour le Mondial-2026

L'attaquant star de l'équipe de France Kylian Mbappé souffre d'une blessure musculaire à la cuisse gauche, a annoncé le Real Madrid le 27 avril, mais si sa fin de saison avec son club est incertaine, son état n'inspire a priori pas d'inquiétude dans l'optique du Mondial-2026.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Quel diagnostic ?

Le capitaine de l'équipe de France est touché au "muscle semi-tendineux de la jambe gauche", un muscle faisant partie des ischio-jambiers situé le long de la cuisse, selon le diagnostic des médecins madrilènes révélé le 27 avril.

Ce n'est pas une blessure grave, mais elle est plus sérieuse que prévue, car le Real Madrid avait estimé le 24 avril au soir que Mbappé souffrait simplement d'une "surcharge musculaire aux ischio-jambiers", dans l'attente d'examens complémentaires.

Le buteur madrilène avait réclamé le changement en fin de match face au Betis Séville le 24 avril en championnat (1-1), après avoir stoppé sa course.

Il avait quitté la pelouse en grimaçant à la 81e minute, sans blessure apparente, ni coup reçu.

Quel impact pour le Real ?

Selon les premières informations de la presse espagnole, l'attaquant français devrait au minimum manquer le prochain match de Liga contre l'Espanyol Barcelone le 3 mai et il est incertain pour le Clasico du 10 mai face au FC Barcelone.

Son équipe n'a dans tous les cas plus rien à jouer et se dirige tout droit vers une deuxième saison consécutive sans titre majeur.

Éliminé en Ligue des champions, en Coupe du Roi, et battu par le Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne, le Real est distancé dans la course au titre en Liga et pointe à onze points de son rival catalan, pas encore mathématiquement sacré.

Pour le Bondynois, l'unique enjeu des cinq dernières journées est la course au "Pichichi", le meilleur buteur du championnat espagnol, qu'il est bien parti pour remporter pour la deuxième fois d'affilée avec 24 réalisations, trois de plus que le Majorquin Vedat Muriqi.

Sera-t-il remis pour le Mondial ?

Sa présence fin mai pour le rassemblement de l'équipe de France avant la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin-19 juillet), dont il sera l'une des têtes d'affiches, n'est pas remise en cause.

Ce nouveau pépin physique, après une deuxième partie de saison compliquée par une blessure au genou gauche qu'il traînait depuis décembre 2025, pourrait même pousser Mbappé à ne pas forcer son retour sur les terrains avec le Real et se préserver pour arriver dans la meilleure forme possible.

L'attaquant français, champion du monde en 2018, a clairement affiché à plusieurs reprises son ambition d'aller décrocher la troisième étoile tricolore cet été, affirmant que la meilleure façon d'y arriver était "de disputer tous les matchs".

Sa mise au repos lors des dernières rencontres de Liga relancerait donc les débats sur une préférence supposée de l'attaquant français pour sa sélection au détriment de son club, alors que la critique inverse lui avait été faite plus tôt dans la saison.

La gestion de sa blessure au genou gauche avait alimenté les polémiques lors de la dernière trêve internationale, contraignant Mbappé à nier une erreur de diagnostic de la part des médecins du Real Madrid.

AFP/VNA/CVN