Mondial-2026 : la Roja bombe le torse et attend Ronaldo ou Modric

Vague "roja" sur Los Angeles : impressionnante collectivement, l'Espagne candidate au titre n'a fait qu'une bouchée de l'Autriche (3-0) et attend désormais de savoir qui du Portugal de Ronaldo ou de la Croatie de Modric sera son adversaire en 8 es de finale du Mondial.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans le troisième duel de la journée, la Suisse laissera de côté toute nostalgie au moment de retrouver, à la tête de l'Algérie, Vladimir Petkovic, qui avait fait franchir un cap à la "Nati" en Europe de 2014 à 2021.

L'Espagne monte en puissance

Eliminés dès le premier tour en 2014, puis en huitièmes de finale - dans des éditions sans 16es - en 2018 et 2022, les champions d'Europe espagnols ont aisément brisé la malédiction qui les persécutait depuis seize ans et leur unique sacre mondial en surclassant l'Autriche (3-0).

Sous les yeux du couple de cinéma Javier Bardem/Penelope Cruz et de la star de la pop Rosalia en loge VIP du So-Fi Stadium, Mikel Oyarzabal auteur d'un doublé, à la conclusion de beaux mouvements (36e, 89e), et Pedro Porro de la tête après un centre millimétré d'Alex Baena (66e) ont offert la victoire aux Espagnols.

Leur supériorité a été implacable face à des autrichiens étouffés. Et encore, ces derniers peuvent remercier le gardien Alexander Schlager de leur avoir évité une plus sévère fessée, avec de nombreux arrêts, comme celui à bout portant devant Lamine Yamal, après un coup franc de Baena sur la transversale.

À l'image d'une ultime tentative, repoussée sur sa ligne par un Autrichien, le prodige du Barça n'a pas toujours eu de la réussite dans ses initiatives. Mais il est apparu en bien meilleure forme physique, laissant entrevoir une réelle montée en puissance, qui est apparue en tout cas manifeste collectivement, tant l'équipe a su enfin développer le jeu fluide et inspiré qui a fait d'elle la championne d'Europe en titre.

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Portugais et Croates sont prévenus.

CR7 face à Modric

Sans encore penser à l'Espagne, qu'ils connaissent par coeur, les quadragénaires Cristiano Ronaldo et Luka Modric vont se livrer un ultime affrontement, après avoir partagé tant de titres ensemble au Real Madrid, entre 2012 et 2018.

Ce choc entre le Portugal et la Croatie, prévu à 19h00 (23h00 GMT) à Toronto, risque d'être touché par la vague de chaleur extrême dans le Nord-Est du continent américain, les températures maximales étant attendues entre 34 et 37°C dans la ville canadienne.

Jusqu'ici le Portugal a alterné le bon (5-0 contre l’Ouzbékistan) et le moins bon (1-1 face à la RD Congo, et 0-0 face à la Colombie). Saura-t-il aussi élever son niveau de jeu, face à une Croatie à ne pas mésestimer ?

La Suisse face à son "mentor"

Solide à défaut d'être vraiment séduisante, la Suisse est confiante avant de retrouver, à Vancouver (03h00 GMT), l'Algérie avec, à sa tête, Vladimir Petkovic qui avait fait franchir un palier aux Helvètes.

L'entraîneur bosnien naturalisé suisse avait notamment guidé la Nati en quarts de finale de l'Euro-2021, après avoir éliminé la France de Didier Deschamps et Kylian Mbappé.

Désormais Petkovic a l'ambition de ramener les Fennecs en huitièmes de finale du Mondial pour la première fois depuis 2014 au Brésil.

Une vague de chaleur s'abat sur le Mondial

Outre Portugal - Croatie, une vague de chaleur extrême qui va durer plusieurs jours sur l'Amérique du nord pourrait affecter d'autres matches, notamment le huitième de finale des Bleus, samedi 4 juillet, contre le Paraguay.

Prévu à 17h00 locales (21h00 GMT) à Philadelphie, ce match pourrait se disputer dans des températures attendues entre 35 et 40°C.

Si quelques stades du Mondial sont équipés d'un toit, de la climatisation ou des deux (comme ceux d'Atlanta ou encore de Dallas et Los Angeles), beaucoup sont à ciel ouvert, comme celui de Philadelphie.

Nagelsmann proche de la sortie en Allemagne

Parmi les nations déjà rentrées à la maison, l'Allemagne devrait prochainement tirer les conséquences du fiasco d'une élimination contre le Paraguay en 16e, en limogeant son sélectionneur Julian Nagelsmann, à en croire le quotidien Bild.

En cas de départ, c'est l'ancien entraîneur de Dortmund et Liverpool, Jürgen Klopp, qui serait en pole position pour lui succéder.

Parmi les victimes du Mondial, Marcelo Bielsa, avec l'Uruguay, ou Ronald Koeman, avec les Pays-Bas, ont quitté leurs fonctions. Sabri Lamouchi lui n'avait même pas survécu au premier match de poule, limogé après une défaite 5-1 contre la Suède, avec la Tunisie.

AFP/VNA/CVN