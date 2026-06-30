Le Tour de France s'adaptera face à la canicule, dit son directeur

Le Tour de France s'adaptera face à la canicule, a déclaré lundi 29 juin son directeur Christian Prudhomme, soulignant que la protection des coureurs et du public est une priorité.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Pour les coureurs, un protocole "températures extrêmes" de l'Union cycliste internationale (UCI) peut être appliqué en fonction de plusieurs critères, notamment la température, l'humidité, le vent et la vitesse. Il permet notamment d'augmenter les ravitaillements et d'assouplir les délais d'élimination.

Concernant le public, le Tour de France travaille en lien constant avec les préfectures des départements traversés. Les organisateurs prévoient notamment la distribution de millions de couvre-chefs, de centaines de milliers de canettes et de 400.000 litres d'eau, tout en multipliant les messages de prévention.

Le Tour propose également des étapes plus courtes, avec un maximum de 205 km cette année, et cherche davantage de parcours ombragés afin de mieux s'adapter aux fortes chaleurs.

En revanche, avancer significativement les horaires de départ reste difficile à court terme en raison des importantes contraintes d'organisation et de sécurité, avec la mobilisation de 28.000 policiers, pompiers et gendarmes.

Quant à un éventuel changement des dates de l'épreuve, Christian Prudhomme souligne que le réchauffement climatique touche désormais l'ensemble du territoire et rappelle que le Tour de France constitue l'élément central autour duquel s'organise toute la saison cycliste.

AFP/VNA/CVN